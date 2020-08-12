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В ДТП в Бишкеке пострадали четверо человек (видео)

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- Виктория Гунгер
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11 августа 2020 года около 22:00 на пересечении улиц Чингиза Айтматова (продолжение проспекта Мира) и Токомбаева в дорожно-транспортное происшествие попали Honda Step и Nissan March. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь Управления патрульной службы милиции Айтикул уулу Байказы.

Как уточняется, в результате ДТП пострадали четыре человека.

- Среди них- двое детей. Они госпитализированы в ДКБ№ 3. Автомашины отправлены на штрафстоянку. Назначены экспертизы, причины аварии выясняются, - пояснили в УПСМ.

Видео ДТП в телеграм-канале "Короче" опубликовали очевидцы.


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URL: https://www.vb.kg/390929
Теги:
дети, ДТП, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие
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