В ДТП в Бишкеке пострадали четверо человек (видео)

11 августа 2020 года около 22:00 на пересечении улиц Чингиза Айтматова (продолжение проспекта Мира) и Токомбаева в дорожно-транспортное происшествие попали Honda Step и Nissan March. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь Управления патрульной службы милиции Айтикул уулу Байказы.

Как уточняется, в результате ДТП пострадали четыре человека.

- Среди них- двое детей. Они госпитализированы в ДКБ№ 3. Автомашины отправлены на штрафстоянку. Назначены экспертизы, причины аварии выясняются, - пояснили в УПСМ.

Видео ДТП в телеграм-канале "Короче" опубликовали очевидцы.