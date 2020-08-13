Российские вузы запустят онлайн-обучение для иностранных студентов

Помочь своим студентам из других государств собираются российские вузы. Для тех молодых людей, которые не смогут вернуться в Россию к началу учебного года, эти высшие учебные заведения намерены организовать процесс онлайн-обучения.

Он, как сообщают российские СМИ, может начаться уже 1 сентября, когда в школах и вузах страны начинается очередной учебный год. Очевидно, что к этому числу вряд ли восстановится транспортное сообщение между Россией и многими странами. А значит, гражданам последних не удастся приехать в РФ к требуемой дате.

В состав дистанционных групп предусматривается включить также не только зарубежных, но и некоторых российских студентов, лишенных по тем или иным причинам возможности приехать из своих регионов в нужные для них города.

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков ранее подтвердил, что иностранцы смогут учиться дистанционно в вузах России, если ее границы не откроются к новому учебному году.

Сегодня в России занимаются свыше 15.5 тысячи студентов из Кыргызстана, из них более 6.5 тысячи – на бюджетной основе. Некоторая часть этих молодых людей была вывезена в период каникул чартерными авиарейсами на родину. И теперь их своевременное возвращение – под вопросом. В России, как подчеркнули в посольстве КР в РФ, продолжают действовать ограничения для въезда иностранных граждан. "В этой связи, в настоящее время, осуществить обратный въезд на территорию России из Кыргызстана гражданам, не имеющим серьезных оснований, невозможно", - отметил в дипмиссии. Может ли быть отнесена к числу таких оснований необходимость продолжения учебы в университетах РФ, неизвестно.

Вместе с тем, для других кыргызстанских студентов подобная проблема не стоит. Они, как рассказали в Координационном совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, после очередной сессии оставались в России. В ряде ее вузов им пошли навстречу и обеспечили проживание в общежитиях и в летние месяцы. В других случаях на помощь приходила диаспора, предоставляя для своих молодых соотечественников на период каникул временное жилье.