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Граждане Кыргызстана могли быть задержаны в ходе беспорядков в Минске

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- Екатерина Улитина
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Во время митингов в Беларуси, сопровождаемых столкновениями с силовиками могли быть задержаны граждане Кыргызстана. Эту информацию озвучил российский журналист Семен Пегов, который был задержан властями Беларуси и провел в СИЗО около суток.

В своем видеообращении он рассказал, что за последние дни было арестовано множество людей в том числе граждане иностранных государств – Швеции, Италии, Кыргызстана и Туркмении.

Он отмечает, что многие задержанные попали в автозаки силовиков случайно.

В Министерстве иностранных дел VB.KG сообщили, что данную информацию необходимо уточнить. Этим вопросом уже занимаются дипломаты посольства Кыргызстана в Беларуси.


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URL: https://www.vb.kg/390937
Теги:
Беларусь, задержание, МИД
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