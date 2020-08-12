Граждане Кыргызстана могли быть задержаны в ходе беспорядков в Минске

Во время митингов в Беларуси, сопровождаемых столкновениями с силовиками могли быть задержаны граждане Кыргызстана. Эту информацию озвучил российский журналист Семен Пегов, который был задержан властями Беларуси и провел в СИЗО около суток.

В своем видеообращении он рассказал, что за последние дни было арестовано множество людей в том числе граждане иностранных государств – Швеции, Италии, Кыргызстана и Туркмении.

Он отмечает, что многие задержанные попали в автозаки силовиков случайно.

В Министерстве иностранных дел VB.KG сообщили, что данную информацию необходимо уточнить. Этим вопросом уже занимаются дипломаты посольства Кыргызстана в Беларуси.