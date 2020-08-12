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Кыргызстан нынешней осенью ждет экономический кризис?

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- Виктория Гунгер
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Сегодня обменные пункты показали заметный рост американской валюты. Доллар покупался по 77,5-77,6 сома, а продавали его - по 77,9-78 сомов. Курс, установленный Национальным банком, равнялся 77,61 сома. И рост за сутки составил 0,25 процента.

В этом связи, прогнозы отечественных экономистов неутешительны. Они говорят, что с больше долей вероятности, доллар в ближайшее время продолжит свой рост.

- У нас плавающий курс национальной валюты, где спрос определяет предложение. К тому же, экономический кризис сейчас наблюдается даже у более сильной в этом плане России. Из-за того, что цены на нефть упали, а рынки ее сбыта ограничились, происходит определенное проседание рубля. Такое положение дел характерно и для Казахстана. В рамках ЕАЭС отражается и на нас, - отмечает VB.KG известный экономист Асылбек Аюпов.

По его словам, из-за эпидемии коронавируса упала и экономическая активность в стране.

- Скорей всего, сентябрь-октябрь из-за меньшего налогового пополнения, в том числе, по бюджету, могут показать кризис и инфляцию. Так как деньги тем же бюджетникам платить надо. Цены растут, потребность в денежной массе увеличивается, на этом фоне происходит обесценивание валют. Например, тот же рубль в настоящее время продается практически 1:1 к сому. Сильно подрос и евро. Но, если в той же РФ есть накопленные резервы, и она их потихоньку будет выбрасывать. У нас таких запасов практически нет. Да и по всем показателям мирового рейтинга Кыргызстан занимает последние позиции. Мы - крайне неэффективное в экономическом плане государство. Республика зависит от внешних источников, таких как нефть, газ, стратегические ресурсы, даже электроэнергия, на которых на которых работают предприятия. А какая может быть экономика, когда страна не обеспечивает элементарные потребности бизнеса, - задался вопросом Аюпов.

Эксперт подчеркнул, что и Нацбанк при стабильном повышении "американца" не сможет бесконечно делать интервенции.

Ведь золотовалютные запасы не резиновые. И тогда может произойти обвал нацвалюты.

- Проблема в том, что на фоне скрытой инфляции происходит подорожание основных групп продуктов питания – молоко, мясо и т.д. И это при, и без того низких, доходах населения на фоне пандемии. Торговля, соответственно, тоже показывает падение. Туризм из-за закрытых границ идет только внутренний, а это крайне низкие цифры, инвестиций тоже мало. Поэтому, сейчас единственное, о чем должно думать правительство, как оживить экономику и малый и средний бизнес. А вот выборы на этом фоне были бы нежелательны, - подытожил Асылбек Аюпов.

Напомним, ранее Международный валютный фонд предрек серьезный мировой финансовый кризис. По его прогнозам, в 2020 году мировая экономика упадет на 3 процента - больше всего за последние 40 лет. Так, для сравнения, в 2009 году, во время мирового финансового кризиса, ВВП мира упал на 0,1 процента. И больше всего он затронет развивающиеся государства с неустойчивой экономикой.


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URL: https://www.vb.kg/390940
Теги:
финансовый кризис, курс валют, доллар, Кыргызстан, деньги, экономика
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