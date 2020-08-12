В Петербурге проводили в последний путь художника-кыргызстанца

Вчера, 11 августа, в Санкт-Петербурге состоялись похороны известного в России и за ее пределами художника, уроженца Кыргызстана, Тумана Жумабаева. Он скончался в северной столице РФ 7 августа на 59-м году жизни.

Соболезнование родным и близким Жумабаева высказали власти Санкт-Петербурга, представители российской и зарубежной, в том числе кыргызстанской общественности. Скорбь по поводу смерти "талантливого соотечественника, выдающегося художника, чей талант дарил радость людям разных народов", выразило и представительство Жогорку Кенеша в Санкт-Петербурге.

"Мастер родился в Кыргызстане, однако большую часть жизни прожил в России, в Петербурге. Туман Жумбаев окончил Ленинградское художественное училище имени Серова и Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Его работы отличались яркими, насыщенными красками. Полотна художника выставлялись во многих странах мира", - говорится в этом обращении.

"Туман был уникальным человеком, ярким представителем русской реалистической школы. За свою жизнь он провел десятки персональных и коллективных выставок по всему миру. Картины Тумана Жумабаева выставлены в музеях России, мировых столицах (Вьетнам, США, Польша, Венгрия, Австрия, Иран, Франция, Китай) и частных коллекциях. Туман был подлинно народный художник, любил людей, страну, и этой любовью было пронизано все его творчество, его полотна отражали красоту нашей Земли… Всем нам станет холоднее без него…..", - написала в соцсетях арт-директор мастерской Тумана Жумабаева Людмила Поликарпова.

Прощание с Туманом Жумабаевым прошло в Соборной мечети Санкт-Петербурга, он был похоронен на Южном кладбище города.

"Как и у многих добрых, искренне переживающих и сопереживающих людей, у Тумана Жумабаева не выдержало сердце. Но он оставил светлую память о себе и богатое творческое наследие. В условиях пандемии прощание с ним прошло в узком кругу. Но в дальнейшем родные и близкие планируют провести вечер памяти Тумана Жумабаева, в ходе которого своими воспоминаниями смогут поделиться разные люди, знавшие его, ценившие его творчество", - говорит почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев.