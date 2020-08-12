"Слишком многое вскроется". Политолог усомнился в экстрадиции Бакиевых в КР

В отъезде Бакиева и его нахождении в Минске, играет роль, прежде всего, Кремль. Он - носитель больших секретов, и это стоит понимать. Поэтому, тот же Атамбаев и нынешняя власть, на самом деле, не заинтересованы в его возвращении в КР. Многие из представителей политэлиты раньше работала с ним. А значит, слишком много скелетов припрятано в шкафу, и очень много историй вскроется. Об этом VB.KG рассказал политолог Марс Сариев.

Он отметил, что подобные ноты периодически были и при прежней власти.

- Эта очередная вынужденная нота. Просто не отреагировать в МИД не могли. Эти ноты были и при Атамбаеве. Вот только, все останется без изменений. Если того же Аскара Акаева никто не стремится возвращать, что говорить про Бакиевых. Наши власти не могут вернуть на родину "вора в законе" Азиза Батукаева, чье криминальное прошлое доказано, что уже провести речь про такую крупную политическую фигуру и его сторонниках, - подчеркнул Сариев.

Что касается действий белорусского президента Александра Лукашенко и его общения с Данияром Усеновым, которое, к слову, происходило в разгар митингов и забастовок, то целенаправленной провокации в отношении Кыргызстана здесь нет, считает политолог.

- Бакиевы получают поддержку со стороны Лукашенко из-за того, что внесли немалый вклад в экономику Беларуси. Правда, за счет денег, которые они вывезли из КР. Стоит признать, что это место беглый президент нашей страны готовил давно. Еще в бытность им главой КР, он переводил в Минск большие суммы денег. Поэтому, не удивительно, что там работает и Данияр Усенов. Лукашенко не затрагивал в тот момент Кыргызстан, а, в первую очередь, решал свои задачи, - уверен Сариев.

Интересна, по мнению политолога, здесь позиция нашего МИД.

- Примечательно, что он послал ноту о выдаче только Данияра Усеного, про Бакиева ни слова. Почему? Бакиев – крупная политическая фигура. И то, что он находится в Беларуси, часть большой политической игры. Это касается и Максима Бакиева, который находится в Лондоне. Именно поэтому в ноте упоминается лишь Урицкий-Усенов. Ведь, если наша страна начнет требовать Бакиева, начнется серьезная геополитика. А наша власть не хочет дестабилизировать обстановку. Поэтому, они лишь показательно стараются отреагировать на это, - добавил Марс Сариев.

Напомним, 11 августа в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики вызван представитель Посольства Республики Беларусь в Бишкеке.

В ходе данной встречи кыргызская сторона потребовала дать разъяснения по поводу публичного появления бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, находящегося в межгосударственном розыске и осужденного в Кыргызстане на тюремный срок.

Сегодня в СМИ Беларуси опубликовали еще одно подобное видео с разыскиваемым сторонником Курманбека Бакиева. К слову, последний также периодически мелькает в информации белорусских журналистов.