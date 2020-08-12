Бишкекчанам разрешили заниматься спортом на открытых площадках

Власти Бишкека разрешили заниматься горожанам спортом на свежем воздухе. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

Это означает, что возобновятся занятия по футболу, гандболу, баскетболу, теннису, в том числе настольному, бейсболу, бадминтону, гольфу и так далее. Работу могут возобновить все виды спортивных площадок на открытом воздухе, но, со строгим соблюдением санитарных норм и правил.

Остальные временные ограничения пока остаются в силе. Объекты уличной торговли и услуг (батуты, точки проката велосипедов и другие); деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие); детские игровые площадки и развлекательные заведения все еще запрещены.

Вышеуказанные меры действуют до принятия особого распоряжения, то есть до улучшения эпидемиологической ситуации на территории города Бишкек, и обязательны для всех, независимо от форм собственности.

Мэрия Бишкека, обращаясь к жителям и гостям столицы, просит оставаться дома, уменьшить контакт с людьми и не выходить на улицу без острой необходимости.