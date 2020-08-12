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Бишкекчанам разрешили заниматься спортом на открытых площадках

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- Екатерина Улитина
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Власти Бишкека разрешили заниматься горожанам спортом на свежем воздухе. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

Это означает, что возобновятся занятия по футболу, гандболу, баскетболу, теннису, в том числе настольному, бейсболу, бадминтону, гольфу и так далее. Работу могут возобновить все виды спортивных площадок на открытом воздухе, но, со строгим соблюдением санитарных норм и правил.

Остальные временные ограничения пока остаются в силе. Объекты уличной торговли и услуг (батуты, точки проката велосипедов и другие); деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие); детские игровые площадки и развлекательные заведения все еще запрещены.

Вышеуказанные меры действуют до принятия особого распоряжения, то есть до улучшения эпидемиологической ситуации на территории города Бишкек, и обязательны для всех, независимо от форм собственности.

Мэрия Бишкека, обращаясь к жителям и гостям столицы, просит оставаться дома, уменьшить контакт с людьми и не выходить на улицу без острой необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/390948
Теги:
мэрия, спорт, футбол, Бишкек, коронавирус
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