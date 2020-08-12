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Жээнбеков призвал уделять особое внимание реконструкции внутренних дорог

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства и реконструкции внутренних дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В городе Баткен Глава государства осмотрел работы по асфальтированию улицы Курманжан-Датки.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов сообщил, что на 1,1 км указанной улицы производится укладка песчаного гравия и асфальтового покрытия.

Работы планируется завершить до конца августа 2020 года. Кроме того, в городе Баткен в ближайшее время из бюджета запланировано асфальтирование еще двух улиц.

Ознакомившись с ходом ремонтных работ, Глава государства призвал уделять особое внимание качеству реконструкции внутренних дорог в регионах. Он особо подчеркнул, что работы в данном направлении будут продолжены и в последующие годы.

Напомним, что в рамках государственной политики регионального развития в районных центрах страны ежегодно производится асфальтирование не менее трех километров внутренних дорог на средства из республиканского бюджета.

По данным Министерства транспорта и дорог, в 2019 году более 140 км дороги были заасфальтированы в 40 районных центрах и в 8 городах. В текущем году планируется заасфальтировать 150 км.


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URL: https://www.vb.kg/390949
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, дороги, Кыргызстан
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