Жээнбеков призвал уделять особое внимание реконструкции внутренних дорог

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства и реконструкции внутренних дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В городе Баткен Глава государства осмотрел работы по асфальтированию улицы Курманжан-Датки.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов сообщил, что на 1,1 км указанной улицы производится укладка песчаного гравия и асфальтового покрытия.

Работы планируется завершить до конца августа 2020 года. Кроме того, в городе Баткен в ближайшее время из бюджета запланировано асфальтирование еще двух улиц.

Ознакомившись с ходом ремонтных работ, Глава государства призвал уделять особое внимание качеству реконструкции внутренних дорог в регионах. Он особо подчеркнул, что работы в данном направлении будут продолжены и в последующие годы.

Напомним, что в рамках государственной политики регионального развития в районных центрах страны ежегодно производится асфальтирование не менее трех километров внутренних дорог на средства из республиканского бюджета.

По данным Министерства транспорта и дорог, в 2019 году более 140 км дороги были заасфальтированы в 40 районных центрах и в 8 городах. В текущем году планируется заасфальтировать 150 км.