"Пока не ликвидируют Нацэнергохолдинг, энергетика КР будет на дне"

Руководители Нацэнергохолдинга в своих отчетах оценили деятельности Советов директоров в этих акционерных обществах на "хорошо", без учета финансового краха энергокомпаний. Об этом сообщил эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

Он отметил, что членами ревизионных комиссий назначены 100 процентов работники низшего звена Нацэнергохолдинга.

- ОАО "НЭХК" узурпировал национальную энергетическую власть. Нацэнергохолдинг владеет 80 процентами акций энергокомпаний. Заместители главы "НЭХК" являются председателями и членами Совета директоров, а начальники управлений, отделов и эксперты являются председателями и членами ревизионных комиссий. На последнем совещании председателями собраний были "избраны" в ОАО "Электрические станции" председатель Совета директоров ОАО "НЭСК" Абдылда Исраилов - первый заместитель главы Наэнергохолдинга (НЭХК) и в ОАО "НЭСК" председатель Совета директоров ОАО "НЭСК" Тилек Айталиев- замеcтитель главы Нацэнергохолдинга (НЭХК). Вот только флагманы энергетической отрасли находятся в глубочайшем экономическом кризисе. Нацэнергохолдинг оказался главным виновником, бедственного и критического финансового состояния дочерних энергокомпаний из-за некомпетентного и непрофессионального, бездарного и безответственного частного управления государственным пакетом акций энергетических предприятий, - считает Умбеталиев.

По его словам, пока действующая власть не ликвидирует Нацэнергохолдинг и не создаст Министерство энергетики и водных ресурсов, энергетическая отрасль Кыргызстана все глубже будет погружаться на дно.

Эксперт также напомнил, что согласно озвученным 10 августа на годовом собрании данным, в ОАО "Электрические станции" в 2019 году выработка электроэнергии составила 14 млрд. 878,6 млн. КВТ.ч, при плане 15 млрд.045,2 КВТ.ч.

- План выполнен на 98,9 процентов. По сравнению с 2018 годом выработана электроэнергии уменьшилась на 594,1 млн. КВТ. час или на 4,9 процента. По сравнению с 2018 полезный отпуск тепловой энергии за 2019 год снизился на 190,0 тыс. Гкал или на 9,2 процентов. Экспорт электроэнергии составил 269,4 млн. КВТ.ч. Себестоимость выработки электроэнергии увеличена на 0,4 тыйына, на ГЭС в 2018 году 13,6 тыйына, а в 2019 г. 15,3 тыйына, на ТЭЦ г. Бишкек в 2018 году на 3 сома 36, тыйына, а в 2019 году на 3 сома 58,7 тыйына. Убыток от производственной деятельности получен на сумму 3 млрд. 900,3 млн. сом. Убыток от финансово-хозяйственной деятельности ОАО НЭСК за 2019 год составил 2 млрд.896,9 млн. сом. На 2020-ый он запланирован в размере 3 млрд.067,9 млн. сом, с учетом амортизации, - подчеркнул Умбеталиев.