Ду Дэвэнь: Близкий сосед лучше дальних родственников

Эксклюзивное интервью на тему совместной борьбы Китая и Кыргызстана с COVID-19 газете "Шелковый путь. Культурное развитие" дала Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР г-жа Ду Дэвэнь.

Какая ситуация с эпидемией COVID-19 в Китае в настоящее время?

- COVID-19 - самая масштабная пандемия для нашей планеты за последние сотни лет. С момента вспышки коронавирусной инфекции Центральный комитет Компартии Китая, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и правительство Китая ставят безопасность и здоровье народа на первое место. Были приняты всеохватывающие и беспрецедентные по степени жесткости карантинные меры. Народ Китая оперативно объединяет все усилия и ресурсы в тотальной народной борьбе с эпидемией. Нелегкой ценой нам удалось достичь значительных успехов по профилактике и борьбе с коронавирусом. По состоянию на 8-ое августа в Китае 817 пациентов находятся на лечении в медучреждениях, 79168 пациентов уже выписались из больниц после выздоровления, 4634 гражданина Китая скончались из-за заражения коронавирусом. Несмотря на то, что в некоторых городах и провинциях еще выявляются новые подтвержденные случаи заражения, но распространение эпидемии в Китае удалось сдержать.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в Китае восстанавливается социально-экономическая деятельность в различных сферах, жизнь народа почти вернулась в нормальный ритм. Уже возобновил работу общественный транспорт во всех регионах Китая, торговые центры, супермаркеты, гостиницы, рестораны и другие общественные заведения полностью открыты. В школах и вузах также поэтапно возобновляются занятия. ВВП Китая во втором квартале текущего года увеличился на 3.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди главных экономик мира Китай первым вышел с положительным ростом после эпидемии. Можно сказать, что Китай уже вступил в период "новой нормальности", то есть кардинально проводит работу по борьбе с COVID-19 и развитию экономики.

Когда эпидемия COVID-19 свирепствует во всем мире, контакты между китайской и кыргызской сторонами на высоком уровне на тему совместной борьбы с коронавирусной инфекцией проводятся достаточно часто. Не могли бы вы дать подробную информацию?

- Коронавирус - это общий враг человечества. С момента вспышки коронавирусной инфекции контакты на высшем и высоком уровнях между Китаем и Кыргызстаном проводятся регулярно, что указывает четкое направление углубления сотрудничества между нашими двумя странами в совместной борьбе с COVID-19 и укрепления традиционной дружбы между нашими народами. Это является ярким свидетельством высокого уровня китайско-кыргызских отношений всестороннего стратегического партнерства.

В самый сложный для Китая момент борьбы с COVID-19 Президент КР Сооронбай Жээнбеков одним из первых лидеров зарубежных стран направил соболезнование Председателю КНР г-на Си Цзиньпину. 4-го апреля, когда в Китае были проведены траурные мероприятия в память погибших из-за коронавирусной инфекции, Президент КР Сооронбай Жээнбеков вновь направил послание г-ну Си Цзиньпину и от имени правительства и народа Кыргызстана выразил правительству и народу Китая глубокие соболезнования. 14-го апреля состоялся телефонный разговор между Председателем КНР г-ном Си Цзиньпином и Президентом КР г-ном Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры двух стран обменялись мнениями и достигли важных договоренностей по усилению противоэпидемического сотрудничества, продвижению строительства инициативы "Один пояс и один путь", углублению китайско-кыргызских отношений всестороннего стратегического партнерства и созданию сообщества единой судьбы человечества.

Кроме того, член Госсовета, министр иностранных дел КНР г-н Ван И направил соболезнование в адрес министра иностранных дел КР г-на Чингиза Айдарбекова по случаю появления в КР коронавирусной инфекции и выразил сожаление в связи с заражением его коронавирусом. Главы внешнеполитических ведомств наших государств также провели телефонный разговор и обсудили вопрос по продолжению взаимодействия в совместной борьбе с пандемией. Руководители парламентов, армий, партий Китая и Кыргызстана тоже регулярно переписываются, выражают друг другу поддержку. Премьеры, вице-премьеры наших стран поддерживают тесную связь, направляют друг другу письма по вопросам восстановления экономической деятельности, функционирования КПП на государственной границе для грузовых перевозок и др. Можно сказать, что контакты на высоком уровне всегда играют важную продвигающую роль в противоэпидемическом и торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Кыргызстаном.

Как Китай и Кыргызстан помогают друг другу в борьбе с эпидемией COVID-19? Расскажите, пожалуйста, какую помощь оказали Кыргызстану правительство КНР, китайские предприятия и граждане Китая, проживающие в КР?

- Как в Китае, так и в Кыргызстане говорят, что близкий сосед лучше дальних родственников. Эта общая пословица китайского и кыргызского народов представляет собой наилучшее отражение традиционной дружбы между народами наших двух стран. В Китае еще говорят, что родственники и соседи всегда желают друг другу самого доброго.

После вспышки пандемии COVID-19, будучи добрыми соседями и стратегическими партнерами, Китай и Кыргызстан постоянно оказывают друг другу поддержку и помощь. Когда Китай находился в самой сложной эпидемиологической ситуации, Кыргызстан, преодолев трудности, своевременно предоставил Китаю 7-тонный груз гуманитарной помощи, которая была направлена прямо в г. Ухань. Во время проведения траурных мероприятий в Китае в память ушедших из-за COVID-19 посольство КР в КНР приспустило государственный флаг и пожертвовало денежные средства на поддержку китайских друзей, что очень тронуло китайскую сторону.

Кыргызские друзья из разных кругов общества своими действиями выразили китайскому народу поддержку в борьбе с коронавирусом, одни провели флеш-моб в поддержку китайцев, другие написали совместное письмо в адрес Китая, кто-то отдал денежные средства, чтобы помочь Китаю. Была такая трогательная история. Один бишкекский пенсионер обратился в наше посольство, сказал, что очень хочет помочь дружественному китайскому народу и готов направить в Китай свою месячную пенсию. Я хорошо помню, когда я присутствовала на мероприятии, проведенном бишкекской школой-гимназией №95 в честь Праздника Весны, китайские учителя зачитали письмо к Родине, ученики школы держали в руках надпись "Вперед, Китай! Держись, Ухань" и пожелали Китаю победы над эпидемией. Этот момент произвел на меня глубокое впечатление. Подобных трогательных эпизодов достаточно много.

В свою очередь Китай немедленно протянул руку помощи Кыргызстану после появления в КР подтвержденных случаев заражения COVID-19. Правительство КНР, посольство Китая в КР, провинции и города-побратимы, общественные организации, а также китайские предприятия и китайцы, проживающие в Кыргызстане, срочно направили кыргызской стороне огромное количество СИЗ и медицинское оборудование первой необходимости.

Правительство КНР уже два раза поставило в КР груз гумпомощи, включая ПЦР-тесты на 100 с лишним тысяч человек, 31 тыс. защитных костюмов, 1500 портативых пирометров, 31 тыс. защитных очков, 51 тыс. пар медицинских перчаток, 30 тыс. респираторных масок и 150 тыс. медицинских масок. Когда в КР была острая нехватка тестов для выявления коронавируса, посольство КНР в КР, используя все возможные средства, срочно закупило в Китае партию тестов и в самые сжатые сроки доставило из г. Гуанчжоу в Бишкек, чтобы оказать Кыргызстану помощь в самую нужную минуту. Наше посольство также закупило в Китае маски, защитные костюмы, пирометры и другие СИЗ и предоставило госорганам КР, общественным организациям, социальным и образовательным учреждениям, включая аппарат президента и аппарат правительства,

МИД, Минздрав, Минэкономики, МВД, Государственный комитет по делам обороны, Клиническую больницу управления делами президента и правительства, Национальную библиотеку, Конгресс женщин, Ассамблею народа, БГУ, КНУ и т.д.

Синьцзян-уйгурский автономный район Китая является географически самым близким к Кыргызстану регионом Китая, который ведет тесное сотрудничество с КР, оказал весомую поддержку Кыргызстану в борьбе с COVID-19, поставив в КР аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, дефибрилляторы, визуарные ларингоскопы и рамки-тепловизоры, а также маски, защитные костюмы, медицинские перчатки и т.п. Министерство обороны КНР военным самолетом направило армии КР партию гумпомощи в виде СИЗ. Фонд китайского предпринимателя Джек Ма тоже двумя чартерными самолетами поставил в КР огромное количество противоэпидемических материалов.

Граждане Китая, проживающие в Кыргызстане, не остались в стороне во время борьбы с пандемией. Они предоставили медицинское оборудование, СИЗ и медикаменты и пожертвовали деньги в сумме 2880 тыс. сомов. Центр помощи соотечественников Китая в Бишкеке закупил 27500 кг. муки, 5500 кг. сахара и 5500 л. масла для помощи 1100 малоимущим семьям. Ассоциация китайских предприятий в КР и китайские предприятия в Кыргызстане передали кыргызской стороне денежные средства и СИЗ на общую сумму 600 тыс. долл. США.

30-е июля было объявлено Днем национального траура в память о погибших из-за COVID-19 в КР. Посольство КНР в КР приспустило государственный флаг в знак скорби. Я ездила в МИД КР и оставила слова в книге соболезнования, от имени правительства и народа Китая выразила правительству и народу Кыргызстана искренние соболезнования, подчеркнула уверенность в совместной победе наших двух стран над пандемией. В целях реализации договоренностей по итогам встречи министров иностранных дел "Китай-Центральная Азия" в формате видеоконференции наше посольство активно занимается поставкой в КР очередной партии груза гумпомощи от правительства КНР.

В борьбе с COVID-19 Китай и Кыргызстан развертывают сотрудничество не только в предоставлении друг другу гумпомощи или в оказании поддержки между народами, но и в медицинской сфере. КНР направила в КР группу медицинских экспертов, которые поделились опытом лечения и профилактики COVID-19. Это хорошее начало для будущего углубления сотрудничества между КНР и КР в медицинской области и совместного создания сообщества здравоохранения. На ваш взгляд, в постэпидемический период в каких направлениях в здравоохранении две страны могут усилить сотрудничество? И на что делается упор?

-В целях реализации договоренностей лидеров наших двух государств Китай направил в Кыргызстан группу медицинских экспертов с 20-го по 27-е апреля т.г. В данную группу вошли опытные врачи, которые участвовали в борьбе с COVID-19 в г. Ухань, а также авторитетные специалисты по профилактике инфекций, реанимации и

традиционной китайской медицине. Китайские специалисты активно общались с кыргызскими медиками, поделились опытом и подходом лечения, посещали лаборатории Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрав КР, Республиканскую инфекционную клиническую больницу, центры семейной медицины и другие медучреждения, 5 раз провели онлайн обучение, в которых участвовали более 15 тыс. кыргызских медиков. Группа еще провела несколько семинаров и круглых столов, во время которых китайские специалисты подробно ответили на вопросы кыргызской стороны по профилактике и лечению. По словам кыргызских экспертов, опыт китайской стороны, в том числе способ лечения с помощью китайской медицины, для кыргызских медиков очень полезный. Кыргызская сторона дала высокую оценку китайской группе медицинских экспертов за их профессионализм, самоотверженность, тщательные отношения и уважение к работе. Министерство здравоохранения КР наградило всех членов китайской экспертной группы орденами и почетными грамотами за их особый вклад в продвижение противоэпидемического сотрудничества и укрепление дружбы между народами Китая и Кыргызстана.

Китайская сторона по разным каналам многократно предоставляла кыргызской стороне протоколы по лечению COVID-19, опубликованные Национальным комитетом по делам здравоохранения КНР, со всей откровенностью поделилась с Кыргызстаном опытом по лечению и профилактике заболеваемости. Китай выдвинул инициативы и пригласил Кыргызстан на участие в разных видеоконференциях на тему противостояния пандемии COVID-19, в которых участвовали страны Евразии, Юго-Азиатские страны и государства-члены ШОС. Недавно состоялась видеоконференция по традиционной медицине в рамках ШОС, в ходе которой участники обменялись мнениями по развитию традиционной медицины, поддержанию шанхайского духа, строительству здорового Шелкового пути и созданию сообщества единой судьбы человечества. В данной видеоконференции приняла участие и выступила с речью вице-премьер-министр КР г-жа Аида Исмаилова.

Сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном в медицинской сфере имеет хорошую традицию. Медучреждения двух стран поддерживают тесные контакты и регулярно общаются друг с другом. В 2013 г. китайской и кыргызской сторонами был подписан меморандум по сотрудничеству в области китайской традиционной медицины. В этот раз в борьбе Китая с коронавирусом китайская медицина сыграла уникальную и незаменимую роль. Когда группа китайских экспертов находилась в Бишкеке, они специально познакомили кыргызских коллег с положительным эффектом лекарств китайской медицины в лечении больных с симптомами коронавирусной инфекции. Капсулы Ляньхуацинвэнь уже пользуются большой популярностью среди населения Кыргызстана. Некоторые жители Кыргызстана называют их "лекарства-звезда". В дальнейшем китайская и кыргызская стороны готовы углублять сотрудничество в подготовке медицинских кадров, лечении заболеваний, научных исследованиях и т.д.

Китай намерен создать с соседними государствами, включая Кыргызстан, механизм своевременного информирования о серьезных инфекционных заболеваниях, чтобы делиться друг с другом опытом по профилактике и лечению.

В будущем Китай планирует помочь странам Центральной Азии подготовить квалифицированных медицинских специалистов, рассмотреть возможность создать в Центральной Азии центры китайской медицины на благо местных жителей. Мы уверены, что результаты, достигнутые Китаем и Кыргызстаном в совместной борьбе с COVID-19, несомненно, способствуют взаимодействию и сотрудничеству между нашими двумя странами в области здравоохранения.

Пандемия COVID-19 не скажется на уверенности Китая и Кыргызстана в осуществлении дружественного сотрудничества. С соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер многие китайско-кыргызские совместные проекты всё-таки осуществляются и продвигаются. Вы не могли бы назвать некоторые такие проекты? Как вы оцениваете вклад Китая в развитие Кыргызстана?

- Пандемия COVID-19 поставила на паузу контакты между странами и нанесла серьёзный удар по глобальному экономическому развитию. Китайско-кыргызское сотрудничество тоже столкнулось с новыми проблемами и вызовами. Однако Китай и Кыргызстан всегда придерживаются духа всестороннего стратегического партнёрства, совместно преодолевают трудности и стараются в условиях пандемии продвигать практическое сотрудничество между двумя странами. Хочу остановиться на четырёх аспектах:

Во-первых, содействовать возобновлению производства предприятий. После снятия режима ЧП в отдельных районах Кыргызстана китайская и кыргызская стороны активно помогают китайским компаниям в возвращении их специалистов в Кыргызстан для возобновления производства. В середине июня специалисты китайской компании China Road & Bridge Corporation в составе 390 человек 3-мя чартерными рейсами вернулись в Кыргызстан. Следом за ними за последние 2 недели в Кыргызстан чартерными рейсами вернулись больше 200 специалистов из китайских компаний China Road & Bridge Corporation, China Railway №5, Sinopec и т. д. Китайская сторона требует, чтобы все специалисты, возвратившиеся в Кыргызстан, предприняли необходимые противоэпидемические меры с целью обеспечить абсолютную санитарно-эпидемиологическую безопасность. В ближайшее время в Кыргызстан ещё прибудут около 200 китайских специалистов, работающих на кыргызских предприятиях.

Во-вторых, обеспечить непрерывную реализацию совместных проектов. Президент КР г-н Сооронбай Жээнбеков неоднократно подчёркивал, что кыргызская сторона, несмотря на эпидемию, прилагает все усилия для обеспечения осуществления важных национальных проектов по плану. На фоне эпидемии многие китайско-кыргызские

совместные проекты, осуществляемые китайскими предприятиями, в частности, строительство альтернативной дороги Север-Юг, реконструкция дорожных сетей г. Бишкек, реконструкция ирригационных систем и т.п., продолжаются, несмотря на нехватку рабочих сил, дефицит сырья и другие трудности. Сознательно поддерживая инициативы правительства Кыргызстана, часть китайских горнодобывающих предприятий в Кыргызстане не приостанавливают производство. Они не только создали рабочие места для местного населения, но и внесли свой вклад в пополнение бюджета и развитие экономики Кыргызстана.

В-третьих, укрепить взаимосвязанность и дорожные сообщения. Из-за пандемии COVID-19 временно были закрыты КПП "Торугарт" и "Иркештам" на китайско-кыргызской границе. Чтобы помочь кыргызской стороне в восстановлении экономики, китайская сторона пошла кыргызской стороне навстречу и приняла решение по восстановлению КПП "Иркештам" для перевозки грузов в середине апреля, хотя ситуация по борьбе с коронавирусом в Китае все еще оставалась сложной. В настоящее время количество грузовых машин, проходящих через КПП "Иркештам" в день уже выросло от 30 до 240. Несмотря на принятые противоэпидемические меры на границе, в июне этот показатель превысил аналогический период прошлого года в 2 раза. Чтобы быстрее восстановить работу КПП "Торугарт" для перевозки грузов, китайская сторона оказывает кыргызской стороне содействие в разработке алгоритма прохождения грузовиков и строительстве соответствующих инфраструктур на территории данного КПП. В настоящее время основная подготовительная работа по восстановлению перевозок грузов на КПП "Торугарт" уже завершена. Как только появятся подходящие условия, КПП "Торугарт" будет открыт для грузовой перевозки.

В-четвёртых, продвигать отстрочку платежей по обслуживанию долга для Кыргызстана. В мае текущего года Председатель КНР г-н Си Цзиньпин на Всемирной Ассамблее здравоохранения официально заявил, что Китай наряду с другими странами-членами "Большой двадцатки" реализуют инициативу G20 о временном приостановлении обслуживания долга для беднейших стран. Китайская и кыргызская стороны поддерживают тесные консультации по техническим вопросам отстрочки.

Хочу особо отметить, что, будучи дружественным соседом Кыргызстана, Китай в течение долгих лет оказал и оказывает кыргызской стороне огромную бескорыстную помощь для развития экономики и повышения жизненнего уровня населения Кыргызстана. Используя гранты и льготные кредиты правительства Китая, наши страны осуществили и осуществляют ряд совместных проектов на благо наших народов. Будь-то альтернативная дорога Север-Юг, которая является главной артерией транспортных сетей Кыргызстана, ЛЭП "Датка-Кемин", которую называют "проектом века", Ошская больница, которая стала крупнейшим современным медицинским учреждением на юге Кыргызстана, или школа-гимназия № 95 г. Бишкек, которая представляет собой самую большую школу с передовой технической оснащённостью Кыргызстана. А также - проект реконструкции дорожных сетей г. Бишкек, который в значительной степени улучшает дорожные условия столицы Кыргызстана, проект реконструкции ирригационных систем в сёлах, который в корне поменяет жизнь 40 тыс. сельских жителей из 4 областей Кыргызстана. Все эти совместные проекты выбраны и осуществлены с учётом интересов Кыргызстана и в пользу кыргызского народа.

Тем не менее, отдельные антикитайские силы изо всех сил муссируют в Кыргызстане "китайскую экспансию", "долговую ловушку Китая" и подобные ничем не обоснованные теории, пытаются подстрекать народ Кыргызстана на антикитайские акции и подорвать дружественные китайско-кыргызские отношения. Я убеждена, что при общих усилиях Китая и Кыргызстана эти провокаторы не добьются своих коварных целей, их попытка вбить клин между Китаем и Кыргызстаном обречена на провал.

В постэпидемический период по объективным причинам китайско-кыргызское сотрудничество в какой-то степени подвергается негативному влиянию. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном? Какие направления будут ключевыми и приоритетными? Какие шансы и вызовы предстоят нашим отношениям?

- По своим масштабам и влиянию пандемия COVID-19 является беспрецедентной в последнее столетие. Она углублённо меняет мир, кардинально меняет образ жизни, работы и контактов между людьми. Я вполне разделяю такое выражение, что коронавирус физически разделяет людей, зато наши сердца становятся более близкими. Перед лицом угрозы пандемии не будут изменяться китайско-кыргызские отношения всестороннего стратегического партнёрства, не будут изменяться добрососедство и дружба между Китаем и Кыргызстаном, не будет изменяться стремление наших стран к совместному строительству "Одного пояса и одного пути", не будет изменяться и чаяние наших народов в осуществлении совместного устойчивого развития наших стран. Китай и Кыргызстан будут и впредь вести совместную борьбу с пандемией COVID-19, продолжать углублять сотрудничество в различных областях.

Во-первых, мы будем продолжать укреплять политическое взаимодоверие. Китай будет как и прежде решительно поддерживать путь развития, выбранный кыргызским народом в соответствии с реалиями в стране, твёрдо поддерживать меры, предпринятые Кыргызстаном для защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Китай и Кыргызстан будут руководствоваться духом добрососедства и партнёрства, твердо поддерживать друг друга во всех вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран. Стороны будут укреплять контакты на высшем уровне с помощью "облачной дипломатии", в виде телефонных разговоров, видеоконференций и т. д., чтобы предоставить стратегические направления развития двусторонних отношений.

Во-вторых, мы будем продвигать создание сообщества здравоохранения. Китай и Кыргызстан будут поддерживать друг друга в борьбе с пандемией COVID-19. Китайская

сторона будет и впредь оказывать кыргызской стороне посильную помощь во имя победы над пандемией. Уже объявлен тендер на проект мобильных госпиталей в Кыргызстане, осуществляемых за счёт гранта правительства Китая. В рамках данного проекта Китай поможет построить 2 мобильных госпиталя на территории Кыргызстана с оснащением современных медицинских оборудований. По завершению проекта эти госпитали за неделю могут принять 1000 пациентов и позволят делать 120 операций. Данный проект будет играть важную роль как в борьбе с коронавирусом, так и в проведении реформы систем здравоохранения в Кыргызстане. Китайская сторона также будет продвигать создание механизма своевременного информирования о серьезных инфекционных заболеваниях, оказывать содействие кыргызской стороне в подготовке и обучении медицинских специалистов, преимущественно делиться с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии результатом исследования и разработки вакцин против COVID-19. Тем самым продвигать дело создания китайско-кыргызского сообщества здравоохранения.

В-третьих, мы будем обеспечивать качественное развитие совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Китай и Кыргызстан будут прилагать совместные усилия для успешного осуществления всех ключевых совместных проектов в рамках "Одного пояса и одного пути". Недавно объявлены итоги тендера на 2-й этап проекта реконструкции дорожных сетей г. Бишкек, осуществляемого за счёт гранта правительства Китая. В его рамках в г. Бишкек будут отремонтированы 60 улиц общей протяжённостью в 70 км. По завершении 1-ого и 2-ого этапов данного проекта облик 100 столичных улиц будет полностью преобразован. Если соединить все эти реконструированные улицы, то они протянутся от г. Бишкек до г. Балыкчы на западном берегу Иссык-Куля. Тендер на осуществление 2-ого этапа проекта реконструкции ирригационных систем в сёлах Кыргызстана за счёт гранта правительства Китая уже завершён. Данный проект осуществляется в 2 этапа и охватывает 6 ирригационных участков в 4-х областях и увеличит площадь орошаемых земель на 5410 га, повысит водообеспеченность на 22.1 тыс. га земель, что принесёт пользу более чем 40 тыс. местным жителям.

Китайская и кыргызская стороны в ближайшее время подпишут документ по осуществлению проекта по предоставлению пожарно-спасательной техники за счёт гранта правительства Китая. В рамках этого проекта китайская сторона предоставит кыргызской стороне 100 единиц пожарных спецмашин и 15 видов спасательной техники. Китайская сторона будет в дальнейшем расширять масштабы двусторонней торговли с Кыргызстаном, увеличивать объём импорта качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана, продвигать развитие электронной коммерции, укреплять сотрудничество в области "больших данных" и высокой технологии, строить "цифровой Шёлковый путь".

В-четвёртых, мы будем углублять сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В первой половине текущего года, несмотря на серьёзность эпидемиологической ситуации, китайская сторона вовремя завершила работу по приёму в китайские вузы всех кыргызских студентов, удостоенных стипендий правительства Китая за 2020-2021 учебный год. Больше 50 отличных абитуриентов из Кыргызстана получили возможность учиться в Китае. Китайская сторона готова и впредь увеличивать для Кыргызстана квоты стипендий на учёбу в Китае. Кроме того, китайская сторона намерена продвигать контакты между учёными, представителями СМИ и художниками наших стран в формате "облачной конференции", "облачного визита", "облачного концерта" на фоне пандемии, чтобы укрепить узы дружбы в сердцах наших народов.

Словом, в постэпидемический период, если Китай и Кыргызстан продолжат придерживаться принципов добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, наши страны непременно останутся хорошими соседями, которых невозможно расселить, настоящими партнёрами, которых невозможно разлучить.

Недавно состоялась встреча министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" в формате видеоконференции, на которой стороны провели углубленное обсуждение таких вопросов, как укрепление взаимодействия в борьбе с СОVID-19, содействие восстановлению экономики, обеспечение региональной безопасности и повышение уровня международной координации. Как вы оцениваете результаты данной встречи?

- 16 июля текущего года член Госсовета, министр иностранных дел КНР г-н Ван И с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провел первую встречу глав МИД "Китай - Центральная Азия" в формате видеоконференции. На встрече принято решение создать механизм регулярных встреч министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия", принято и опубликовано Совместное заявление встречи министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" в формате видеоконференции. Было достигнуто общее понимание по таким вопросам, как продвижение сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии в борьбе с эпидемией, создание экспресс-коридора для удобного передвижения персонала и "зеленого коридора" для бесперебойного трансграничного грузопотока, продвижение интеграции инициативы "Один пояс и один путь" со стратегиями развития стран ЦА, поддержание построения взаимосвязанных партнерских отношений, укрепление сельскохозяйственного сотрудничества, создание цифровых экономических партнерств, совместная борьба с "тремя силами зла", поддержка процесса достижения мира и примирения в Афганистане, совместная защита мультилатерализма. Данная встреча достигла поставленных целей и добилась важных результатов.

Первое - сформирована новая платформа для сотрудничества между Китаем и странами ЦА. Как отметил в своем выступлении член Госсовета Китая г-н Ван И, Китай и страны ЦА связаны горами и реками и являются дружественными соседями. Народы Китая и стран ЦА хорошо знают друг друга, являются братьями и сестрами, делящими радость и горе. Китай установил стратегические партнерские отношения со всеми странами ЦА. Запуск механизма регулярных встреч министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" предоставляет новую платформу для дальнейшего сближения консенсуса и углубления сотрудничества в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" между Китаем и странами ЦА.

Второе - предоставлена новая идея для сотрудничества между Китаем и странами ЦА. Мир сталкивается с серьезными изменениями, невиданными за столетие, переживает беспрецедентную коронавирусную эпидемию. На встрече было отмечено новое направление сотрудничества между Китаем и странами ЦА. А это - совместная борьба с эпидемией, создание сообщества здравоохранения Китая и стран ЦА; содействие экономическому восстановлению, укрепление сотрудничества в области и области инвестиций, взаимосвязей и высокой технологии; совместная борьба с такими общими угрозами, как "три силы зла" и сохранение региональной безопасности и стабильности; укрепление координации в многосторонних механизмах и обеспечение беспристрастности и справедливости.

Третье - созданы новые шансы для сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. Китай и страны ЦА заявили, что будут эффективно использовать новый механизм регулярных встреч глав МИД "Китай - Центральная Азия", готовы активизировать консультацию по конкретным содержаниям сотрудничества в рамках данного механизма. Мы будем обеспечивать бесперебойное и стабильное действие автодороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, продолжать изучение строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, создавать экспресс-коридор для удобного передвижения персонала и "зеленый коридор" для бесперебойного трансграничного грузопотока, что предоставит мост жизни для экономического восстановления и повышения уровня благосостояния народа Кыргызстана. Мы будем расширять масштаб экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из ЦА, что соответствует стратегии экономического развития Кыргызстана, а также предоставит новые возможности для улучшения и повышения качества сельскохозяйственного сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном.

Уверена, что благодаря совместным усилиям механизм встреч министров иностранных дел "Китай – Центральная Азия" будет играть уникальную и важную роль в дальнейшем повышении уровня отношений между Китаем и странами ЦА, принесет пользу населению стран-членов данного механизма.

В борьбе с COVID-19 все страны мира четко поняли, что перед лицом всемирной катастрофы человечество сможет преодолеть трудности только совместными усилиями. В эпоху глобализации ни одна страна не победит кризис в одиночку. Глобальное сотрудничество по борьбе против пандемии постоянно добивается успехов, что доказывает значимость идеи Китая о создании сообщества единой судьбы человечества. Вы не могли бы поделиться с нами вашим мнением?

- Эпидемия преподала человечеству урок в том, что народы всех стран мира как никогда взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни