С поличным при получении взятки задержан следователь ОВД города Токмок

По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД г. Токмок. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР.

11 августа сотрудниками Финполиции при участии СВР МВД КР в ходе проведения соответствующих мероприятий при получении взятки в размере 30 тысяч сомов с поличным задержан следователь следственного отдела ОВД г. Токмок К.И.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства за прекращение уголовного дела.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется досудебное производство.