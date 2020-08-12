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С поличным при получении взятки задержан следователь ОВД города Токмок

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- Оксана Гут
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По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД г. Токмок. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР.

11 августа сотрудниками Финполиции при участии СВР МВД КР в ходе проведения соответствующих мероприятий при получении взятки в размере 30 тысяч сомов с поличным задержан следователь следственного отдела ОВД г. Токмок К.И.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства за прекращение уголовного дела.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/390952
Теги:
задержание, Токмак, Финполиция, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан, уголовное дело, УВД
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