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В Кадамжайском районе планируют построить торгово-логистический центр

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, ознакомился с проектом по строительству торгово-логистического центра в Кадамжайском районе Баткенской области.

Здесь на территории 100 га предполагается построить промышленные объекты, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и производству строительных материалов, ориентированных на экспорт.

Отмечено, что имеются инвесторы, готовые принять участие в строительстве данного торгово-логистического центра.

Глава государства подчеркнув важность реализации данного проекта, рекомендовал соответствующим государственным органам и местным властям оказать содействие в решении вопросов по его скорейшему запуску.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что это позволит решить вопрос занятости местного населения, снижения потока внутренней миграции и улучшения динамики социально-экономического развития региона в целом.

Напомним, что одним из основных направлений государственной политики регионального развития является поддержка предпринимательства на местах.


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URL: https://www.vb.kg/390958
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, Кадамджайский район, строительство
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