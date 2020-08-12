Жээнбеков ознакомился с проектами по улучшению инфраструктуры Кызыл-Кия

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, ознакомился с реализацией проектов по улучшению инфраструктуры г. Кызыл-Кия Баткенской области.

Мэр г. Кызыл-Кия Эрмекбай Топчубаев проинформировал о ходе реконструкции внутренних дорог, строительства и ремонта социальных, образовательных и медицинских объектов, улучшения уличной инфраструктуры.

Также он рассказал о реализации инвестиционных проектов на территории города, мероприятиях в рамках Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что государственная политика регионального развития прежде всего подразумевает улучшение жизнедеятельности населения на местах, сельской местности.

Добавил, что комплекс мер в данном направлении должен осуществляться с особой ответственностью со стороны местных властей.

Глава государства осмотрел ход реконструкции улицы Масалиева г. Кызыл-Кия. Отмечено, что аналогичные работы проводятся на ул. Маяковского.

Напомним, что в рамках государственной политики регионального развития в районных центрах страны ежегодно производится асфальтирование не менее трех километров внутренних дорог на средства из республиканского бюджета.

По данным Министерства транспорта и дорог, в 2019 году более 140 км дороги были заасфальтированы в 40 районных центрах и в 8 городах. В текущем году планируется заасфальтировать 150 км.