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Жээнбеков ознакомился с проектами по улучшению инфраструктуры Кызыл-Кия

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, ознакомился с реализацией проектов по улучшению инфраструктуры г. Кызыл-Кия Баткенской области.

Мэр г. Кызыл-Кия Эрмекбай Топчубаев проинформировал о ходе реконструкции внутренних дорог, строительства и ремонта социальных, образовательных и медицинских объектов, улучшения уличной инфраструктуры.

Также он рассказал о реализации инвестиционных проектов на территории города, мероприятиях в рамках Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что государственная политика регионального развития прежде всего подразумевает улучшение жизнедеятельности населения на местах, сельской местности.

Добавил, что комплекс мер в данном направлении должен осуществляться с особой ответственностью со стороны местных властей.

Глава государства осмотрел ход реконструкции улицы Масалиева г. Кызыл-Кия. Отмечено, что аналогичные работы проводятся на ул. Маяковского.

Напомним, что в рамках государственной политики регионального развития в районных центрах страны ежегодно производится асфальтирование не менее трех километров внутренних дорог на средства из республиканского бюджета.

По данным Министерства транспорта и дорог, в 2019 году более 140 км дороги были заасфальтированы в 40 районных центрах и в 8 городах. В текущем году планируется заасфальтировать 150 км.


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URL: https://www.vb.kg/390964
Теги:
Кызыл-Кия, Сооронбай Жээнбеков
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