Здоровая печень. Секрет из Японии

А знаете ли вы, что в Японии очень мало людей страдают от заболеваний печени?

При первых признаках проблем с печенью они готовят суп из особых ракушек – японской корбикулы. Уже через несколько дней те, кто попробовал этот ароматный и целебный отвар, отмечают, что исчезает тошнота и горечь во рту, улучшаются самочувствие и аппетит, а кожа приобретает здоровый вид.

Японцы не зря прозвали корбикулу "морской целитель". Ее мясо содержит в 5-8 раз больше углеводов и полезных белков, чем любая другая рыба, и множество натуральных легкоусвояемых витаминов: В1, В2, В6, РР, С, А, Е, О, К и др.

Почти весь улов корбикулы остается в Японии, и только часть экспортируется в Китай. Но вам не придется ехать в одну из этих стран, чтобы восстановить здоровье своей печени. В городе Партизанске, на Дальнем Востоке, изготавливают единственный в России продукт из настоящей японской корбикулы – "Биланорм".Специальные технологии сохраняют в нем все полезные свойства живого продукта.

Совместная разработка ученых

Продукт разработан тремя крупнейшими научными центрами и университетами Дальнего Востока: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО) и Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (ДАЛЬРЫБВТУЗ). Над созданием продукта работали специалисты 27 направлений: врачи, химики, технологи, биологи, в том числе в разработке принимали участие два доктора наук – Николай Николаевич Ковалев и Татьяна Николаевна Пивненко.

100% качества и сертификация

"Биланорм" сертифицирован и прошел полный государственный контроль. Все этапы производства были тщательно проинспектированы, и есть заключение, что продукт соответствует нормам, принятым в Кыргызской Республике, Республике Беларусь, Российской Федерации, и требованиям СанПиН.

Чистота, качество и безопасность каждой упаковки обеспечиваются компьютеризированной системой контроля. Продукт и технологии производства не имеют аналогов в СНГ. Спрашивайте в аптеках.

"Биланорм" в аптеках Кыргызстана Тел.: 0312 68 91 42, 0555 68 91 41 Сайт: neman.kg

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки "БИЛАНОРМ". НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр.: RU.77.99.11.003. E.005 708. 04.15 от 16.04.2015.

ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60. Тел.: 8 (42363) 6-70-60. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.