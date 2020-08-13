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В Хакасии в аварии погибли двое кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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ДТП с участием граждан Кыргызстана произошло в Республике Хакасия. Здесь один из кыргызстанцев, управлявший автомобилем Nissan Sunny, не справился на повороте с управлением.

По информации региональной ГИБДД, трагедия случилась около двух часов дня, на 232-м километре автодороги Ачинск - Ужур - Шира – Троицкое. В машине находилось в общей сложности пять граждан Кыргызстана, они отправлялись отдохнуть на местных озерах. Однако из-за потери 24-летним водителем управления автомобиль съехал на обочину, после чего опрокинулся в кювет.

Два пассажира, находившихся на заднем сиденье иномарки, скончались на месте. Сам водитель и еще двое его соотечественников были госпитализированы с различными травмами, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Начато расследование обстоятельств происшедшего. Оно проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц".


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URL: https://www.vb.kg/390971
Теги:
ДТП, погибшие, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, пострадавшие
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