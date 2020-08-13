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В Бишкеке запускают проект по электронным парковкам на улице Ибраимова

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- Екатерина Улитина
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Сегодня в Бишкеке запускают проект по электронным парковкам. Первая современная парковка, оснащенная системой тайминга (фиксирования времени) должна появиться на улице Ибраимова. Об этом сегодня, 13 августа, в ходе брифинга в мэрии сообщил директор муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" Вахтанг Алаков.

- Сегодня мы запускаем проект электронной парковки по улице Ибраимова. Там будет апробирована тайминговая система парковки и стоянки. Мы возьмем за основу опыт других стран и городов. Когда автомобиль будет останавливаться, система будет фиксировать его номер и время нахождения на стоянке, - рассказал Вахтанг Алаков.

На таких парковках водители будут оплачивать примерно 23-25 сомов за первый час, после чего цена будет увеличиваться в зависимости от того как долго автомобиль будет занимать место.

В будущем планируется организовать электронные парковки рядом со всеми торговыми центрами и рынками города. В спальных районах будут работать суточные парковки.

По словам Вахтанга Алакова до конца этого года планируется ввести 3 тысячи новых парковочных мест, еще 5 тысяч мест появится до конца 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/390982
Теги:
мэрия, парковка, Бишкек
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