Телеведущий напал на официанта из КР. MTV Россия не поддержал Цветкова

Руководитель MTV Россия Яна Чурикова прокомментировала ситуацию с конфликтом телеведущего Артура Цветкова и официанта из Кыргызстана.

Обращение опубликована на странице телеканала в Инстаграм.

Она отметила, что сначала хотела проигнорировать эту ситуацию, так как Артур Цветков не является ведущим MTV Россия с 2006 года. Однако когда конфликт перерос в межнациональный руководитель телеканала решила высказать позицию.

- Во-первых, взрослый человек должен уметь контролировать свои эмоции и урегулировать любой конфликт путем переговоров. Об этом хорошо сказал великий кыргызский и советский писатель Чынгыз Айтматов: "Для человека самое сложное каждый день оставаться человеком". Что тут еще добавить? Но я пожалуй добавлю. MTV всегда был против любых форм дискриминации, нетерпимости и агрессии, - сказала Яна Чурикова.

Напомним, 11 августа в одном из кафе Москвы телеведущий Артур Цветков поспорил, а потом напал с кулаками на официанта из Кыргызстана. Конфликт произошел из-за того, что официант сделал телеведущему замечание из-за спущенной на подбородок маски.