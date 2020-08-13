Мэрия о здании "Оберег+": Сотрудники МТУ №13 работали в полевых условиях

Мэрия Бишкека высказалась по ситуации с реабилитационным центром "Оберег+".

В муниципалитете напомнили, что более 15 лет назад реабилитационному центру "Оберег" было предоставлено нежилое помещение общей площадью 152,2 кв.м. на ул. Васильева, 95 на 100% льготной основе.

"Позже в 2016 году центру было выделено еще одно здание бывшего детского садика на ул. Г. Айтиева 2/1, в микрорайоне "Асанбай", площадью 634 кв. м., на таких же условиях - абсолютно безвозмездно, с условием, что предыдущее здание будет потом снова возвращено муниципалитету для производственных нужд города", - отмечают в мэрии.

С 2016 года в пользовании РЦ "Оберег" было два нежилых помещения.

"Столичный муниципалитет бесплатно предоставлял пространство детям, при этом, в очереди на получение нежилых помещений на льготных условиях, находятся 23 физических и юридических лица, постоянно поступают обращения о выделении пространства", - говорят в ведомстве.

Центр "Оберег+" же, на данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией в столице, не принимал детей, "здание на улице Васильева, 95 не функционирует и пустует".

"Сейчас на передовой борьбы с КОВИД-19 самые простые сотрудники акимиатов, городских служб и МТУ, они круглосуточно работают для обеспечения санитарной безопасности горожан. К сожалению, сотрудники МТУ №13 вынуждены работать в полевых условиях, в металлических контейнерах. Тысячи жителей с детьми близлежащих жилмассивов нуждаются в помощи: получают регистрацию для получения медицинских и образовательных услуг, оформляют документы на получение пособий и помощи для подготовки к зиме", - говорится в сообщении.

Именно в связи с острой производственной необходимостью, на комиссии по муниципальному имуществу было принято коллегиальное решение предоставить МТУ №13 нежилое помещение на улице Васильева, 95.

РЦ "Оберег" продолжает свою деятельность в помещении площадью 634 кв.м. по ул. Г. Айтиева 2/1.