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Жээнбеков: Поддержка предпринимателей в регионах остается приоритетом

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 августа, ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства посетил ОсОО "Шахдан", расположенное в Сузакском районе.

Учредитель компании Данияр Сулайманов проинформировал Сооронбая Жээнбекова, что предприятие функционирует с января 2020 года.

Завод оснащен оборудованием для сушки и сортировки ядер грецких орехов, импортируемых из Турции, оборудованием для очистки, сортировки и упаковки семян подсолнечника, оборудованием для сортировки фисташек.

Компания экспортирует местные фрукты, лесную и сельскохозяйственную продукцию как "биопродукты" - грецкие орехи, фисташки, сухофрукты, семена подсолнечника и др.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил перспективный потенциал страны в экспорте экологически чистой продукции на зарубежные рынки. Подчеркнул, что для аграрной страны предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции имеют большое значение, в связи с чем перерабатывающей промышленности и в дальнейшем будет уделяться особое внимание.

Президент подчеркнул, что поддержка предпринимателей в регионах, которая является приоритетной задачей государства, даст толчок развитию отечественного сельского хозяйства.

Глава государства также посетил промышленное предприятие ОАО "Нур" в г. Джалал-Абад, занимающегося производством электрических разъемов и приборов.

Руководитель предприятия Абдыжапар Тагаев проинформировал, что в дальнейших планах компании развитие производства с учетом новых требований в рамках государственной политики по цифровизации страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в рамках регионального развития более 70% льготных средств финансовых институтов страны направляются на поддержку инициатив предпринимателей на местах, которые создают новые рабочие места. Это способствует сокращению миграции и социально-экономическому развитию областей.

Глава государства рекомендовал руководству ОАО "Нур" активно внедрять в производство современные технологии, подчеркнув, что государственные структуры продолжат работу над созданием максимально благоприятных условий для развития предпринимательства.

Напомним, что Указом Президента Кыргызской Республики в 2018 году был создан Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном Совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики, призванный стать диалоговой площадкой между государством и бизнес-сообществом для решения его актуальных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/390992
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, предприниматель, Сооронбай Жээнбеков
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