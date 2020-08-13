Артур Цветков извинился перед сотрудниками кафе из Кыргызстана

Телеведущий Артур Цветков приехал в кафе и попросил прощение у сотрудников кафе из Кыргызстана. Об этом на своей странице в facebook сообщил журналист Мирбек Молдакунов.

На опубликованной видеозаписи ребята рассказывают, что телеведущий приехал в кафе, где они работают, и попросил прощение за свое поведение. Те, в свою очередь тоже извинились и сказали, что не хотели подобного конфликта. Стороны пожали руки и решили считать скандал исчерпанным.

Напомним, 11 августа в кафе быстрого питания между телеведущим Артуром Цветковым и официантом произошел конфликт из-за того, что последний сделал замечание московской звезде по поводу маски на подбородке. Ссора закончилась небольшой дракой.

Кыргызстанец выложил запись конфликта в социальные сети, после чего соотечественники буквально завалили Инстаграм телеведущего гневными комментариями.

На эту ситуацию отреагировала руководитель телеканала MTV Яна Чурикова, которая заявила, что в данном конфликте не поддерживает бывшего сотрудника.