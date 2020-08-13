Погода
$ 77.90 - 78.20
€ 90.35 - 91.67

Артур Цветков извинился перед сотрудниками кафе из Кыргызстана

594  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Телеведущий Артур Цветков приехал в кафе и попросил прощение у сотрудников кафе из Кыргызстана. Об этом на своей странице в facebook сообщил журналист Мирбек Молдакунов.

На опубликованной видеозаписи ребята рассказывают, что телеведущий приехал в кафе, где они работают, и попросил прощение за свое поведение. Те, в свою очередь тоже извинились и сказали, что не хотели подобного конфликта. Стороны пожали руки и решили считать скандал исчерпанным.

Напомним, 11 августа в кафе быстрого питания между телеведущим Артуром Цветковым и официантом произошел конфликт из-за того, что последний сделал замечание московской звезде по поводу маски на подбородке. Ссора закончилась небольшой дракой.

Кыргызстанец выложил запись конфликта в социальные сети, после чего соотечественники буквально завалили Инстаграм телеведущего гневными комментариями.

На эту ситуацию отреагировала руководитель телеканала MTV Яна Чурикова, которая заявила, что в данном конфликте не поддерживает бывшего сотрудника.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390994
Теги:
драка, Москва, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  