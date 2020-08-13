В Бишкеке прошли спортивные турниры с участием российских врачей (видео)

Сегодня на спортивной площадке Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева (КГМА) в Бишкеке прошли товарищеские спортивные турниры с участием российских и кыргызстанских врачей.

Медики сыграли в футбол и затем в волейбол. При этом команды были смешанные, то есть без всякого разделения кыргызстанцы и россияне играли вместе в одних командах.

По словам одного из организаторов мероприятия, депутата Евгении Строковой, цель этих матчей, особенно, с учетом Перекрестного года продемонстрировать единство наших стран.

- Перед отъездом российских медиков мы специально организовали для них такое спортивное мероприятие с целью укрепления наших взаимоотношений. Еще раз хотела бы поблагодарить их за то, что в трудную минуту приехали в Кыргызстан для оказания помощи, - сказала она VB.KG.

Также прокомментировали мероприятие и свою работу в Кыргызстане и сами российские медики. Высказались по этому поводу врач-анестезиолог из Башкорстана Сергей Клявлин, который считает, что в Кыргызстане он приобрел бесценный опыт и друзей, и его коллега профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета Булат Бакиров: