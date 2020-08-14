Глава МВД Белоруссии высказался о революции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что ситуация в стране "еще не дошла" до революции. Об этом он высказался в эфире ОНТ, передает lenta.ru.

"Любая революция, любой хаос - слава богу, что до революции у нас дело еще не дошло, - порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики", - подчеркнул министр. Кроме того, нарушается нормальная работа правоохранительных органов, которые до протестов обеспечивали спокойствие и безопасность, чему завидовали все соседние страны, отметил глава МВД.

Он задался вопросом, ради "каких эфемерных, непонятных целей" нарушаются эти достижения Белоруссии. "Что мы хотим улучшить? Мы же ухудшим все, чем мы гордились", - резюмировал Караев.

Ранее министр извинился перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами. "Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу", - заявил он.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны несколько тысяч человек.