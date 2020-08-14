В Казахстане готовятся пять вакцин от COVID -19

В Казахстане готовятся пять вакцин от коронавируса, пишет Zakon.kz.

Как отмечается, вакцины - традиционные (живая), инактивированная (убитая), векторная и субъединичная (готовятся методом генной инженерии).

- Такое множество вакцин ни на одном предприятии не готовится, даже за рубежом. В других странах каждое предприятие разрабатывает по одному или по два вида вакцины, - сообщил Заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИПББ РК Леспек Кутумбетов.

Он уже испытал на себе казахстанскую вакцину и рассказал , как себя чувствует.

Как ему известно, Россия представляет векторную вакцину, приготовленную методом генной инженерии. У них, скорее, заранее были заготовки, и поэтому они более быстро вышли на производство.

Тем временем в ВОЗ сообщили, что миру необходимы несколько вариантов вакцины от коронавируса, чтобы эффективно бороться с болезнью

Тедрос Адханом Гербейесус подчеркнул, что, когда появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.