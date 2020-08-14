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В Казахстане готовятся пять вакцин от COVID -19

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане готовятся пять вакцин от коронавируса, пишет Zakon.kz.

Как отмечается, вакцины - традиционные (живая), инактивированная (убитая), векторная и субъединичная (готовятся методом генной инженерии).

- Такое множество вакцин ни на одном предприятии не готовится, даже за рубежом. В других странах каждое предприятие разрабатывает по одному или по два вида вакцины, - сообщил Заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИПББ РК Леспек Кутумбетов.

Он уже испытал на себе казахстанскую вакцину и рассказал , как себя чувствует.

Как ему известно, Россия представляет векторную вакцину, приготовленную методом генной инженерии. У них, скорее, заранее были заготовки, и поэтому они более быстро вышли на производство.

Тем временем в ВОЗ сообщили, что миру необходимы несколько вариантов вакцины от коронавируса, чтобы эффективно бороться с болезнью

Тедрос Адханом Гербейесус подчеркнул, что, когда появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.


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URL: https://www.vb.kg/391009
Теги:
вакцина, Казахстан, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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