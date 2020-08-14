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Япония подарила КР 305 миллионов иен на стипендии. Кому они достанутся?

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- Александр Тузов
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Правительство Японии приняло решение предоставить безвозмездную помощь Кыргызстану в размере 305 миллионов японских иен (приблизительно 2,9 миллионов долларов США) в рамках "Программы стипендий для развития человеческих ресурсов" (JDS) на 2020 японский финансовый год. Об этом редакции VB.KG сообщили в Посольстве Японии в КР.

В четверг в Бишкеке состоялось подписание Обменных Нот по этой программе министром финансов Кыргызской Республики Бактыгуль Жеенбаевой и чрезвычайным и полномочным послом Японии в Кыргызской Республике Сиэки Маэдой. Одновременно Бактыгуль Жеенбаева и постоянный представитель Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызской Республике Наоюки Нэмото подписали соответствующие Грантовые Соглашения.

Программа JDS реализуется в Кыргызстане с 2006 года в рамках безвозмездной помощи с целью оказания поддержки Правительству Кыргызской Республики в области подготовки кадров и развития двусторонних отношений между Японией и Кыргызстаном.

- В рамках проекта на этот финансовый год было отобрано 18 государственных служащих на получение в Японии степени магистра и 2 служащих на получение докторской степени, однако в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции по всему миру отбытие данной группы в Японию задержится. За период реализации Программы 209 государственных и муниципальных служащих были направлены на обучение в Японию по выбранным направлениям на получение магистерской степени и 1 служащий - на получение докторской степени, из них 176 стипендиатов уже вернулись в Кыргызстан, успешно защитив свои диссертации. В данное время они занимают ведущие позиции в ряде министерств и ведомств республики, - искренне гордятся представители Посольства Японии.

Правительство Японии ожидает, что стипендиаты программы JDS обретут профессиональные знания и повысят свою квалификацию во время обучения, установят контакты и обменяются опытом с участниками из других стран, а в последующем применят приобретенные знания и навыки в решении социально-экономических проблем, и таким образом, внесут свой вклад в развитие страны и повышение благосостояния населения Кыргызской Республики.

- Проект JDS предоставляет молодым специалистам государственного сектора возможность пройти обучение в магистратуре и докторантуре в международных университетах Японии, - подчеркивают в Посольстве Японии.

А Министерство финансов КР сообщает, что основными бенефициарами проекта JDS являются молодые государственные и муниципальные служащие, научные сотрудники, которые будут вовлечены в разработку и осуществление планов по социально-экономическому развитию. Обучение предусмотрено в таких сферах как общественное управление, международные отношения, информационно-коммуникационные технологии, экономика, сельское хозяйство и экологическая политика.

- Все стадии отбора будут проводиться транспарентно путем информирования общественности через публичное объявление, проведение письменного экзамена, языкового теста и проведение комиссией собеседования отобранных кандидатов. Основной критерий отбора – это академические способности кандидатов, - обещают в Минфине КР.

Наш Минфин поясняет, что всего с начала реализации проекта было направлено 13 групп стипендиатов в количестве 210 человек из числа государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики. В настоящее время сформирована 14-я группа из 20 человек, из них 18 человек - на магистерские программы, 2 - на докторские программы.


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URL: https://www.vb.kg/391010
Теги:
JICA, Министерство финансов, Бактыгуль Жеенбаева, грант, посольство, правительство, стипендия, Япония, Помощь, посол
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