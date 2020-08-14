Дипломаты и чиновники вмешались в конфликт Цветкова и кыргызстанца

Представители Государственной службы миграции и посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации встретились с телеведущим Артуром Цветковым и кыргызстанцами, которые работают в кафе Манапом Абдразаковым и Бахнорой Арапчикеевой.

Посольство Кыргызстана в России в целях недопущения возможных негативных последствий призвало стороны урегулировать конфликт в мирном порядке.

По итогам проведенных переговоров между Абдразаковым М., Арапчиекеевой Б. и Цветковым Артуром была достигнута договоренность об обоюдном примирении.

По сообщению представителя Артура Цветкова – Эдуарда Демидова заявление, поданное в полицию в ближайшее время будет отозвано. Вместе с тем, Представительство Госслужбы миграции призывает граждан Кыргызстана не писать угрозы Цветкову через социальные сети. Такие действия, могут повлечь ответственность в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

Напомним, конфликт произошел 11 августа в кафе быстрого питания в Москве. Телеведущий напал с кулаками на сотрудника заведения после замечания о неправильном ношении маски. Накануне, 13 августа, стороны конфликта помирились и пожали друг другу руки.