Погода
$ 77.85 - 78.23
€ 90.35 - 91.67

Дипломаты и чиновники вмешались в конфликт Цветкова и кыргызстанца

152  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители Государственной службы миграции и посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации встретились с телеведущим Артуром Цветковым и кыргызстанцами, которые работают в кафе Манапом Абдразаковым и Бахнорой Арапчикеевой.

Посольство Кыргызстана в России в целях недопущения возможных негативных последствий призвало стороны урегулировать конфликт в мирном порядке.

По итогам проведенных переговоров между Абдразаковым М., Арапчиекеевой Б. и Цветковым Артуром была достигнута договоренность об обоюдном примирении.

По сообщению представителя Артура Цветкова – Эдуарда Демидова заявление, поданное в полицию в ближайшее время будет отозвано. Вместе с тем, Представительство Госслужбы миграции призывает граждан Кыргызстана не писать угрозы Цветкову через социальные сети. Такие действия, могут повлечь ответственность в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

Напомним, конфликт произошел 11 августа в кафе быстрого питания в Москве. Телеведущий напал с кулаками на сотрудника заведения после замечания о неправильном ношении маски. Накануне, 13 августа, стороны конфликта помирились и пожали друг другу руки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391015
Теги:
посольство, драка, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  