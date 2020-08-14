"Лукашенко украл наши голоса!" В Беларуси общенациональная забастовка

В Беларуси по всей стране накануне начались забастовки. Бастуют медики и крупные промышленные компания, как, например, БЕЛАЗ. Причем, к забастовки подключается область за областью. Журналисты отмечают, что люди очень злые.

- Общенациональная забастовка работает! Качанова заявила о разрыве страны на части, Караев пытается изображать рыцаря-гуманиста, а сам Лукашенко включил режим "хорошего царя" и обещает разобраться со всеми фактами задержаний. Они врут. Врут, потому что напуганы. Потому что сегодняшний день показал всю серьёзность намерений народа. А ещё они напуганы, потому что наломали очень много дров. Они используют против людей огнестрельное оружие, калечат людей в тюрьмах, угрожают (и только ли угрожают?) пленным девушкам изнасилованиями. Сегодня они поняли, что насилие не остановит людей и решили поиграть в "готовность к диалогу". Но готовы ли мы разговаривать с теми, кто всего за несколько дней пролил столько крови и совершил столько зла? Ответ очевиден, - пишет NEXTA Live.

Сегодня к общенациональной заастовке присоединялся и БелАЭС в Островце и Трудовой коллектив столичной ТЭЦ-4.

Сегодня вся Беларусь продолжает Общенациональную забастовку, с самого утра выходит на улицы и перекрывает дороги. А ещё, по сегодняшнему примеру Жодино, белорусы будут требовать ответа от администрации своего города или деревни - с народом ли они? Если с людьми - пусть выгоняют карателей-насильников, признают Светлану Тихановскую президентом и вывешивают над горисполкомом бело-красно-белый флаг. А если нет - то они, как соучастники преступления, разделят судьбу людоедского режима.