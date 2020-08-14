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Директор департамента туризма ушел в отставку

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- Екатерина Улитина
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Директор Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Максат Дамир уулу написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Вчера написал заявление об освобождении от занимаемой должности - заместителя министра - директора Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики по собственному желанию", - написал Максат Дамир уулу.

Он был назначен главой департамента туризма в ранге заместителя министра культуры, информации и туризма в 2018 году.


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URL: https://www.vb.kg/391025
Теги:
Министерство культуры и туризма, отставка, туризм, Бишкек, Кыргызстан
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