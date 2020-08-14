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В Турции дан старт подготовке к IV Всемирным играм кочевников в 2021 году

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- Оксана Гут
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12 августа в г. Изник провинции Бурса Турции подписан протокол между Дирекцией молодежи и спорта и Федерацией традиционного спорта об организационных аспектах четвертых Всемирных игр кочевников, планируемых к проведению в 2021 году на территории Турецкой Республики. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Турецкой Республике.

Таким образом, дан старт подготовке одного из масштабных и ярких международных мероприятий 2021 года.

В мероприятии, организованном по случаю подписания документа, приняли участие министр спорта и молодежи Турции М. Касапоглу, заместитель министра культуры и туризма Турции С. Чам, президент Всемирной конфедерации этноспорта Б. Эрдоган, губернатор провинции Бурса Я. Жанболат и мэр г. Бурса А. Акташ.

В рамках мероприятия турецкая сторона подчеркнула важность роли Кыргызской Республики, являющейся государством-основателем Игр и внесшей неоценимый вклад в их становление и мировое признание. Особо отметила успешное проведение Кыргызстаном третьих Всемирных игр кочевников, состоявшихся в 2018 году на побережье озера Иссык-Куль.

Турецкая сторона информировала о ходе подготовки к проведению Игр и заверила, что традиции, заложенные Кыргызской Республикой, будут сохранены в лучшем виде. Об этом уже свидетельствует символичность места проведения Игр кочевников: на территории города Изник расположен мемориал памяти кыргызским воинам, павшим в боях за взятие города. Кроме того, по заложенной кыргызской стороной традиции Игры планируется провести на побережье озера Изник.

Справочно: После успешно проведенных третьих Всемирных игр кочевников в Кыргызстане в 2018 г. эстафета была передана турецкой стороне для проведения следующих Игр в 2020 г. в Турции.

Однако, в связи с пандемией COVID-19 проведение четвертых Всемирных игр кочевников было перенесено на 2021 г.


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URL: https://www.vb.kg/391029
Теги:
Министерство культуры и туризма, посольство, Турция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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