Первоклассники в новом году будут учиться в обычном формате

В день знаний, 1 сентября, школы, независимо от форм собственности, откроют свои двери 156 тыс. первоклассникам. Другие классы будут обучаться в онлайн режиме. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

- Все ждут начала нового учебного года и задаются вопросом, в каком формате пройдет учебный процесс. Ранее Министерство образования и науки рекомендовало несколько вариантов. Как отметил ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков, мы должны исполнить долгожданную мечту первоклассников, которые с нетерпением ждут встречи со школой. Мы полностью одобряем данное решение. В этом году школы примут 156 тысяч первоклассников. Очень важно обратить внимание на социальную адаптацию, развитие учебных навыков, моторику рук ребенка. В то же время должна учитываться эпидемиологическая ситуация, должны быть четко разработаны все алгоритмы, - сказал Кубатбек Боронов.

Как отметил премьер-министр, эпидемиологическая ситуация по региону полностью не стабилизирована.

- По прогнозам, возможно вспышка заболевания. В этой связи при рекомендации вариантов форм учебного процесса министерство должно учесть эпидемиологическую ситуацию в стране. Мы не должны допускать ухудшения ситуации. По вопросу возобновления учебного процесса будет учитываться эпидемиологическая ситуация в стране и окончательное решение будет приниматься Республиканским оперативным штабом, - заключил он.