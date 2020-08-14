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Первоклассники в новом году будут учиться в обычном формате

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- Екатерина Улитина
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В день знаний, 1 сентября, школы, независимо от форм собственности, откроют свои двери 156 тыс. первоклассникам. Другие классы будут обучаться в онлайн режиме. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

- Все ждут начала нового учебного года и задаются вопросом, в каком формате пройдет учебный процесс. Ранее Министерство образования и науки рекомендовало несколько вариантов. Как отметил ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков, мы должны исполнить долгожданную мечту первоклассников, которые с нетерпением ждут встречи со школой. Мы полностью одобряем данное решение. В этом году школы примут 156 тысяч первоклассников. Очень важно обратить внимание на социальную адаптацию, развитие учебных навыков, моторику рук ребенка. В то же время должна учитываться эпидемиологическая ситуация, должны быть четко разработаны все алгоритмы, - сказал Кубатбек Боронов.

Как отметил премьер-министр, эпидемиологическая ситуация по региону полностью не стабилизирована.

- По прогнозам, возможно вспышка заболевания. В этой связи при рекомендации вариантов форм учебного процесса министерство должно учесть эпидемиологическую ситуацию в стране. Мы не должны допускать ухудшения ситуации. По вопросу возобновления учебного процесса будет учитываться эпидемиологическая ситуация в стране и окончательное решение будет приниматься Республиканским оперативным штабом, - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/391036
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, школа, Кыргызстан, первоклассник
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