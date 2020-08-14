Россия может возобновить авиасообщение с Кыргызстаном с 1 сентября

Рейсы из России в "ближнее зарубежье" могут полететь в сентябре. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

"По мнению источников "Вестника АТОР", с большой долей вероятности РФ возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа", - сообщается на сайте Ассоциации.

Отмечается, что для рестарта рейсов в ближнее зарубежье есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, в сентябре планируется промышленный запуск вакцины от COVID-19. Во-вторых, эпидемиологическая ситуация в странах СНГ также нормализуется.

"К тому же эти страны теперь намерены покупать российскую вакцину. Также речь идет о восстановлении гуманитарных и деловых связей. По этим причинам Казахстан, Таджикистан, Киргизия (Кыргызстан - ред.), Таджикистан, Армения изначально были в списке 30 стран, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки. Мы ждем открытия рейсов в эти страны с сентября", – заявил "Вестнику АТОР" осведомленный источник в авиаотрасли.

Неясными остаются сроки открытия границ и с Белоруссией.

Ассоциация туроператоров РФ также сообщает, что в сентябре список аэропортов вылета расширится. По данным источников редакции, в сентябре право на международное авиасообщение, наконец, получат оставшиеся три города: Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток.

Отметим, Кыргызстан был готов возобновить авиасообщение с Россией еще 1 августа. 12 августа стало известно о готовности Казахстана и Армении открыть границы с РФ.