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УЗС: В Бишкеке более четырех тысяч нарушений правил землепользования

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- Екатерина Улитина
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По итогам инвентаризации муниципальной собственности в Бишкеке выявлено более 4 тысяч нарушений правил землепользования. Об этом на онлайн-брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы управления землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека Азамат Кадыров.

Он сообщил, что в этом году инвентаризация объектов на муниципальной территории проходила в пять этапов.

Специальная комиссия по проведению инвентаризации объектов муниципальной собственности обследовала территорию площадью 13 тысяч 946, 57 гектаров, на которой расположены 17 тысяч 267 объектов. Из них выявлено 4 тысячи 247 случаев нарушения правил землепользования и строительства.

Азамат Кадыров отметил, что УЗС ведет документооборот управления в автоматизированной информационной системе (АИС). Также разработано мобильное приложение с указанием полной информации всех объектов на цифровой карте.


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URL: https://www.vb.kg/391048
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек, Кыргызстан
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