Лидер партии "Бирик" пояснил объединение с "Мекеним Кыргызстан"

Лидер партии "Бирик" Кылыч Исамамбетов сделал официальное заявление по поводу объединения с партией "Мекеним Кыргызстан".

По его словам, перед этим были проведены ряд встреч, обсуждалась общность направлений и целей программ, перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Как результат проведенной работы и после обсуждения с большинством членов партии, состоявших в ней со дня основания, политсоветом было принято решение об объединении с партией "Мекеним Кыргызстан". В Меморандуме о сотрудничестве четко обозначено, что партия "Бирик" и партия "Мекеним Кыргызстан" идут одним блоком только на выборы в Жогорку Кенеш. Но на местные выборы каждая партия оставляет за собой право самостоятельного пути", - заявил Исамамбетов.

Напомним, партии "Мекеним Кыргызстан" и "Бирик" 13 августа подписали меморандум о сотрудничестве. При этом отмечается, что партия "Бирик" будет участвовать в выборах под флагом "Мекеним Кыргызстан".от этот вариант