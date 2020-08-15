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Лидер партии "Бирик" пояснил объединение с "Мекеним Кыргызстан"

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- Бакыт Басарбек
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Лидер партии "Бирик" Кылыч Исамамбетов сделал официальное заявление по поводу объединения с партией "Мекеним Кыргызстан".

По его словам, перед этим были проведены ряд встреч, обсуждалась общность направлений и целей программ, перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Как результат проведенной работы и после обсуждения с большинством членов партии, состоявших в ней со дня основания, политсоветом было принято решение об объединении с партией "Мекеним Кыргызстан". В Меморандуме о сотрудничестве четко обозначено, что партия "Бирик" и партия "Мекеним Кыргызстан" идут одним блоком только на выборы в Жогорку Кенеш. Но на местные выборы каждая партия оставляет за собой право самостоятельного пути", - заявил Исамамбетов.

Напомним, партии "Мекеним Кыргызстан" и "Бирик" 13 августа подписали меморандум о сотрудничестве. При этом отмечается, что партия "Бирик" будет участвовать в выборах под флагом "Мекеним Кыргызстан".от этот вариант


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URL: https://www.vb.kg/391052
Теги:
партии, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, "Бирик"
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