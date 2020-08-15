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Кыргызстан увеличит экспорт экологически чистой сельхозпродукции

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан увеличит объем экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил президент в интервью "Биринчи радио".

Глава государства отметил, что ситуация из-за пандемии коронавируса сократила торгово-экономические отношения между странами и негативно повлияла на социально-экономическое развитие и нашей страны.

- Тем не менее, постепенно жизнь входит в обычное русло. Вся работа, что мы делали и планировали делать до вспышки инфекции, будет продолжена. Для этого мы прилагаем большие усилия. Основы экономического развития Кыргызстана, в целом, останутся неизменными. На чем мы будем акцентировать наше внимание? Я всегда отмечал, что наша экологически чистая сельскохозяйственная продукция конкурентоспособна на внешнем рынке. В этом направлении мы ведем долгосрочную работу. Это перспективное дело. Кыргызстан увеличит объем экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что Кыргызстан подготовил лаборатории и готов к выходу на международный уровень. Например, планируется увеличивать экспорт в Китай. Кроме того, в рамках ЕврАзЭС есть попытки наладить свободную торговлю с теми странами, которые не являются членами этого союза.

- Для выхода на внешние рынки нам необходимо производить и увеличивать объемы продовольствия, соответствующие требованиям. Для этого необходимо усовершенствовать технологию производства и обеспечить достаточным количеством сырья. Мы решим эти вопросы через кластерные проекты. Уже определены источники финансирования, предусмотрены льготы и стимулирующие инструменты, - сказал президент.

Он отметил, что для выхода на внешний рынок у нас работают проекты по строительству логистических центров, средства уже изысканы.


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URL: https://www.vb.kg/391057
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, экспорт, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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