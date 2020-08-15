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Сооронбай Жээнбеков пообещал оказать бизнесу поддержку

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- Екатерина Улитина
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В эфире "Биринчи радио" президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о мерах по поддержке бизнеса. Он пообещал оказывать поддержку предпринимателей за счет внутренних ресурсов.

- Как я раньше отмечал, локомотивом нашей экономики являются наши предприниматели. Мы будем поддерживать их за счет внутренних ресурсов. Ведется активная работа в данном направлении, - сказал Жээнбеков.

Он добавил, что рассматривается вопрос о создании Экспортно-импортного банка развития, который будет оказывать поддержку бизнесу.

- Широкое использование цифровых технологий также оказывает существенное влияние на экономические отношения. Поэтому и мы придаем большое значение процессу цифровизации всей страны. За краткосрочный период есть хорошие результаты. Но не думая о них, мы ужесточаем требования. Я лично осматриваю ход цифровизации во время поездок, даю поручения, - сказал президент.

Он также отметил, что планируется развивать в республике систему электронной торговли.

- Рынок онлайн-продаж растет большими темпами. По прогнозам экспертов, он продолжит стремительно расти.Поэтому нам нужно работать и над развитием электронной торговли. Формировать законодательную базу, решать другие вопросы, - сказал Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/391058
Теги:
бизнес, президент, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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