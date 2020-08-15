Президент высказался по поводу свободы слова

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биричнри радио" ответил на вопрос журналиста по поводу задержаний и вызовов в МВД представителей СМИ, активистов и блогеров за критику главы государства.

"Давно думал высказать свое мнение по этому вопросу. Спасибо за вопрос. Я и до этого несколько раз говорил, и сейчас хотел бы повторить, что сильное гражданское общество и свобода слова будут способствовать развитию любой страны.

Это будет фундаментом развития страны и справедливости в стране. Поэтому мы должны подготовить почву для развития сильного гражданского общества и свободы слова. Нам нужно создать им условия.

Разумеется, свобода предполагает также и большую ответственность. Это, конечно, уже отдельная тема.

Каждый должен выполнять свои обязанности. Я, как Президент, выполняю свои обязанности, прилагая все усилия. Милиция выполняет свои обязанности.

Журналисты или активисты пишут свои материалы, выступают с критикой. И тоже выполняют свою работу.

Впереди нас ожидает большая политическая кампания. Будут парламентские выборы. И будут те, кто захочет заявить о себе, обратить на себя внимание общественности.

Это все - естественный процесс. К таким вещам любой политик, в том числе и я, должен быть готовым. Но, в то же время, каждый гражданин, выступающий с каким-то заявлением, требуя от кого-то ответственности, не должен забывать и о своей ответственности тоже.

Не должны быть нарушены права другого гражданина. Это вполне нормально, когда происходят обсуждения и споры, критика без ущемлений чьих-то прав, в рамках политической или человеческой культуры.

Как я выше отмечал, милиция занимается своим делом. Но я, как Президент, не нуждаюсь в этом - чтобы таким образом защищали меня", - сказал глава государства.