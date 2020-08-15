Жээнбеков встретился с руководителями российских медицинских групп

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 августа, встретился с руководителями российских медицинских групп - заместителем министра здравоохранения Республики Башкортостан Российской Федерации Евгением Кустовым и начальником отделения Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации Евгением Спиценко по случаю их отбытия из страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства от себя лично и от всего народа Кыргызстана поблагодарил российских специалистов за проделанную работу, оказание практической помощи отечественным медикам, населению и вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за содействие в это непростое время, в том числе за предоставление гуманитарной помощи в виде медицинских препаратов и оборудования, направление медицинских специалистов.

Он поздравил российскую сторону с регистрацией первой в мире вакцины против новой коронавирусной инфекции.

"Мы рады за нашего стратегического партнера и союзника Это переломный момент в борьбе с пандемией. Мы давно ждали эту новость", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Заместитель министра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов представил краткие итоги работы российских специалистов в Кыргызстане.

По его данным, работа велась в 31 медицинском учреждении страны по трем основным направлениям, включающим в себя обучение врачей по соблюдениям правил биологической защиты и противоэпидемического режима, методические рекомендации по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных, разработку перечня необходимых мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации и др.

Отмечено, что российскими специалистами осмотрены более 4 тыс. человек, выписано из стационаров 615 человек, подготовлены на выписку 594 человека.

Евгений Кустов выразил благодарность Президенту и Правительству за создание благоприятных условий для полноценной работы. Также отдельные слова благодарности высказал в адрес кыргызстанских врачей за их самоотверженный труд.

Начальник отделения Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны России Евгений Спиценко сообщил, что российские военные врачи, находясь в военных госпиталях городов Бишкек и Ош, работали в основном с пациентами с тяжелыми и средними формами заболевания.

Евгений Спиценко подчеркнул, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась и имеет четкую тенденцию к снижению.

Он добавил, что знания, опыт кыргызстанских врачей и инфраструктура обеспечивают компетентное и результативное лечение пациентов. В заключение отметил, что о пребывании в стране они будут вспоминать только в позитивном ключе.

Президент Сооронбай Жээнбеков в завершение встречи еще раз выразил благодарность российским специалистам, пожелал им крепкого здоровья и успехов.