Для ШОС значимы транспортные проекты с участием Кыргызстана

Перспективы взаимодействия в транспортной сфер обсуждены на очередном заседании Специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Оно прошло в формате видеоконференции с участием представителей транспортных ведомств стран ШОС.

Эта группа была создана в мае 2004 года, председательствующей стороной в ней на постоянной основе является Узбекистан.

Собеседники обменялись мнениями по проектам ряда документов, направленных на реализацию в долгосрочной перспективе комплекса необходимых мер. Их цель - повышение конкурентоспособности государств-партнеров на мировом рынке транспортных услуг, развитие международной торговли, активизация экономической деятельности в целом.

Обсуждались также вопросы углубления взаимодействия в сфере транспорта и транзита, укрепления нормативно-правовой базы, запуска мультимодальных транспортных коридоров "Кашгар-Душанбе-Термез" и "Кашгар-Ош-Андижан" (мультимодальная перевозка - транспортировка грузов по одному договору, но выполненная, по меньшей мере, двумя видами транспорта).

Кыргызстан является участником несколько таких соглашений, как двусторонних, так и многосторонних. Речь идет, в том числе, о мультимодальных перевозках по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан, через города Кашгар - Ош - Андижан и Ташкент, с использованием для этого как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

Проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан сегодня все еще находится на стадии экспертного обсуждения. В числе главных проблем - определение направления участка этой магистрали, проходящего по кыргызстанской территории, изыскание средств на его строительство. Как сообщалось в прессе, недавно первый блок-поезд, состоящий из 25 контейнеров с электротехнической продукцией, прибыл из китайской провинции Ганьсу в узбекский Андижан по мультимодальному транспортному коридору Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Однако из-за отсутствия упомянутого участка контейнеры понадобилось перегружать на автотранспорт.

Учредителями Шанхайской организации сотрудничества, созданной в 2001 году, являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2015 году в ШОС вступили Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС сегодня являются Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.