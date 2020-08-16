Появилось видео гибели Тарайковского во время беспорядков в Минске

Накануне, 15 августа появилась видеозапись гибели активиста Александра Тарайковского в Минске. Кадры опубликовали Телеграм-канал Euroradio и агентство Ассошиэйтед пресс.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с поднятыми руками подходит к отряду спецподразделения. Со стороны силовиков появляется вспышка, после чего мужчина падает.

Напомним, Александр Тарайковский был убит 10 августа в ходе беспорядков в Минске. МВД Беларуси сообщало, что мужчина погиб из-за того, что в его руке сработало самодельное взрывное устройство. На месте гибели мужчины, организовался стихийный мемориал, где собирались тысячи людей, чтобы отдать дань памяти погибшему. Накануне, 15 августа, в Беларуси прошли митинги в память об Александре Тарайковском.

Волнения в Беларуси начались после выборов президента. Несогласные с предварительными результатами голосования вышли на улицу, чтобы выразить протест. Власти предприняли попытку жестко подавить его и зачистить улицы. Были задержаны около трех тысяч граждан. Митинги и акции протеста в Беларуси продолжаются.