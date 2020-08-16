Абитуриенты из КР смогут воспользоваться новым российским интернет-сервисом

"Учись в России!" – так называется новый образовательный онлайн-сервис, который запускает федеральное агентство "Россотрудничества". Этот ресурс призван помочь иностранным абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы.

Данный проект, как сообщается, реализуется в рамках Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Планируется, что сервис начнет работу с 15 сентября.

"Благодаря образовательному онлайн-сервису "Учись в России!" молодежь сможет более качественно подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в российские вузы. В дальнейшем мы рассчитываем, что, получив высшее образование, выпускники российских университетов станут востребованными профессионалами во многих областях экономики в своих странах", - говорит заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (основной и единый госэкзамены), соответствующие российским образовательным стандартам. А курс "Русский как иностранный" позволит иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка.

"В каждом курсе сервиса собрано большое количество разнообразных цифровых заданий, которые сделают подготовку к сдаче экзаменов нескучной и увлекательной: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ", - подчеркивают в "Россотрудничестве".

Участников проекта на всем пути обучения будут сопровождать квалифицированные специалисты – педагоги и методисты. Пользователи могут рассчитывать на обратную связь от педагога и дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний.