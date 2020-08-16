Погода
$ 77.60 - 77.95
€ 91.05 - 92.55

Партиям в Бишкеке разрешили проводить съезды

108  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Комиссия по Гражданской защите (КГЗ) разрешила проведение съездов политических партий на территории Бишкека, но с соблюдением ряда санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Для безопасности и защиты горожан от covid-19 допустимое количество участников съезда - не более 100 человек.

"В помещении должны быть созданы все условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Должен быть организован "входной фильтр", где будут измерять температуру тела, обрабатывать руки антисептиками. Рассадка участников съезда должна быть осуществлена шахматным методом с дистанцией 1.5-2 метра. Необходимо строгое соблюдение масочного режима, соответственно организаторы должны обеспечить всех приглашённых средствами индивидуальной защиты.

Важно! Участникам без масок и с температурой тела выше 37 градусов вход в помещение запрещён!

Перед началом съезда помещение должно быть продезинфицировано хлоросодержащими средствами, температура воздуха должна быть в пределах 22-24 градусов по Цельсию. При отсутствии системы вентиляции помещение должно проветриваться не реже двух раз, каждые 60 минут. Возможно использование рециркуляторов воздуха.

По всем процедурным вопросам представителями политических партий рекомендовано обращаться в уполномоченный государственный орган по проведению выборов за официальными разъяснениями", - говорится в сообщении мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391076
Теги:
партии, Бишкек, Кыргызстан, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  