Партиям в Бишкеке разрешили проводить съезды

Комиссия по Гражданской защите (КГЗ) разрешила проведение съездов политических партий на территории Бишкека, но с соблюдением ряда санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Для безопасности и защиты горожан от covid-19 допустимое количество участников съезда - не более 100 человек.

"В помещении должны быть созданы все условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Должен быть организован "входной фильтр", где будут измерять температуру тела, обрабатывать руки антисептиками. Рассадка участников съезда должна быть осуществлена шахматным методом с дистанцией 1.5-2 метра. Необходимо строгое соблюдение масочного режима, соответственно организаторы должны обеспечить всех приглашённых средствами индивидуальной защиты.

Важно! Участникам без масок и с температурой тела выше 37 градусов вход в помещение запрещён!

Перед началом съезда помещение должно быть продезинфицировано хлоросодержащими средствами, температура воздуха должна быть в пределах 22-24 градусов по Цельсию. При отсутствии системы вентиляции помещение должно проветриваться не реже двух раз, каждые 60 минут. Возможно использование рециркуляторов воздуха.

По всем процедурным вопросам представителями политических партий рекомендовано обращаться в уполномоченный государственный орган по проведению выборов за официальными разъяснениями", - говорится в сообщении мэрии.