Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться от партии "Ата Мекен"

Депутат ЖК от партии СДПК Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться на выборах депутатов Жогорку Кенеша от социалистической партии "Ата Мекен".

Совместную фотографию с членами партии Сурабалдиева разметила на своей странице в Твиттер, сопроводив ее подписью "Мой выбор".

На снимке присутствуют Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Тилек Токтогазиев и Рыскелди Момбеков.

На прошлой неделе в СДПК сообщили, что ряд депутатов, в том числе Эльвира Сурабалдиева, попросили исключить их из социал-демократической партии.

Напомним, ранее "Ата Мекен" создал альянс с рядом известных политиков. Недавно объединение покинул экс-премьер-министр Темир Сариев и его партия "Ак Шумкар". Причину ухода политики не прокомментировали. Эксперты предположили, что причиной разлада стали вопросы финансирования.