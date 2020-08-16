Ядовитый дым в Бишкеке. Карьер в 11 микрорайоне продолжает гореть

Микрорайоны Бишкека продолжают задыхаться от едкого дыма горящих стройматериалов. Почти месяц городские службы не могут потушить тлеющий мусор в карьере между 11 и 12 микрорайонами.

С начала августа на место происшествия несколько раз выезжали пожарная служба и сотрудники "Тазалык", однако полностью потушить тлеющий под слоем почвы мусор им так и не удалось.

Советник мэра Гуля Алмамбетова в социальных сетях сообщила, что в карьере вновь работает спец техника, которая тушит возгорание.

- Проблема дымящегося карьера есть. Решается. Признаём. Простите. Карьеру много лет. Привлечена спецтехника из МЧС, - написала Гуля Алмамбетова.

Напомним, ранее в VB.KG обратились жители микрорайонов, которые рассказали, что более двух недель страдают от едкого дыма, который ветер приносит из карьера. Судя по всему, под слоем грунта тлеет строительный мусор и отходы от швейного производство, которые неизвестные привозят и выбрасывают в карьер.