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Ядовитый дым в Бишкеке. Карьер в 11 микрорайоне продолжает гореть

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- Екатерина Улитина
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Микрорайоны Бишкека продолжают задыхаться от едкого дыма горящих стройматериалов. Почти месяц городские службы не могут потушить тлеющий мусор в карьере между 11 и 12 микрорайонами.

С начала августа на место происшествия несколько раз выезжали пожарная служба и сотрудники "Тазалык", однако полностью потушить тлеющий под слоем почвы мусор им так и не удалось.

Советник мэра Гуля Алмамбетова в социальных сетях сообщила, что в карьере вновь работает спец техника, которая тушит возгорание.

- Проблема дымящегося карьера есть. Решается. Признаём. Простите. Карьеру много лет. Привлечена спецтехника из МЧС, - написала Гуля Алмамбетова.

Напомним, ранее в VB.KG обратились жители микрорайонов, которые рассказали, что более двух недель страдают от едкого дыма, который ветер приносит из карьера. Судя по всему, под слоем грунта тлеет строительный мусор и отходы от швейного производство, которые неизвестные привозят и выбрасывают в карьер.


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URL: https://www.vb.kg/391081
Теги:
мэрия, пожар, экология, Бишкек
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