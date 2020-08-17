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Мяч опять в игре. Но - только в Канте!

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- Вячеслав Аникин
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Наконец–то возобновился чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд премьер–лиги. Сколько команд будет участвовать в этом турнире, как выживают клубы в условиях кризиса? Об этом корреспонденту "ВБ" рассказал президент Кыргызской профессио-нальной футбольной лиги, он же вице–президент Кыргызскогофутбольного союза Дастан КОНОКБАЕВ.

Зачем нужно было создавать Кыргызскую профессиональную футбольную лигу? Раньше все вопросы решала Федерация футбола, переименованная недавно в Кыргызский футбольный союз.

- Это общемировая практика. Федерации развивают детско–юношеский, массовый футбол, помогают своим национальным сборным. Они, образно говоря, генеральные штабы в своих странах, а профессиональные лиги проводят чемпионаты среди высших лиг. Поверьте, вопросов приходится решать очень много.

Как вам удалось возобновить чемпионат?

- Сугубо официальным путем - получили разрешение в правительстве, Государственном агентстве по молодежной политике, физической культуре и спорту. Матчи проходят (турнир стартовал 7 августа) в Канте на двух площадках: Центральном стадионе и на футбольном поле спорткомплекса "Нитро Арена". Естественно - без зрителей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей футбольного клуба "Абдыш–Ата" (Кант) Совета и Азата Сакебаевых за их согласие провести чемпионат страны на полях их дружины. Работники "Абдыш–Аты" перед каждым матчем дезинфицируют служебные места на трибунах, каркасы ворот, раздевалки.

А как первоначально планировалось?

- Ранней весной мы хотели провести чемпионат в два этапа, сначала все команды сыграли бы между собой в два круга, а потом четверка сильнейших также в два круга стала бы бороться за медали национального первенства. Но пандемия изменила наши планы. Все команды в экстренном режиме сыграют между собой в два круга, и победитель этого турнира станет чемпионом страны 2020 года.

Как это понять - "в экстренном режиме"?

- Матчи будут проходить раз в два дня. Первый круг чемпионата завершится 25 августа, второй - в середине сентября.

Что же получается - команды южных регионов будут почти каждый день уезжать домой и снова возвращаться в Кант?

- Нет, конечно. Кыргызский футбольный союз выделил средства ошским "Алаю", "Каганату" и кочкор–атинскому "Нефтчи" на проживание и питание футболистов в Бишкеке и Канте. Командам северных регионов помогать нет необходимости.

Однако сейчас все без исключения клубы испытывают финансовые затруднения. Разве им ваша помощь не нужна?

- Я бы сказал, большие финансовые затруднения. По этой причине мы уже понесли потери. Расформировался клуб "Лидер" из Иссык–Кульской области. Крепкая была команда, амбициозная, но - увы! У спонсоров "Лидера" кончились деньги на футбол. Вынужден был отказаться от дорогостоящих легионеров ошский "Каганат". Много проблем возникло у муниципальных клубов: "Алги" и "Алая". Даже в самой благополучной в финансовом отношении команде на сегодняшний день - столичном "Дордое" - ситуация не безоблачная. Но меня обнадеживает любовь кыргызстанских бизнесменов к футболу. Далеко не всех, конечно, но те, кто впрягся в наше дело, думаю, не бросят свои дружины.

Кто еще поддерживает наш футбол?

- Планирует помочь Международная федерация футбола. Кыргызстану обещаны миллион долларов на развитие мужского футбола и 500 тысяч долларов - женского. Эти средства в нынешних условиях нам очень пригодятся. Недавно президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов пообщался в режиме on–line с президентом ФИФА. Джанни Инфантино обещал приехать в Бишкек при первой же возможности для обсуждения вопросов дальнейшей поддержки футбола Кыргызстана.

Смогут ли болельщики увидеть поединки нынешнего чемпионата?

- Да, по одному из республиканских спортивных интернет–каналов.

А если кто–то из фанатов приедет в Кант посмотреть игру в реальности?

- Во всем мире введены ограничения для зрителей. Кыргызстан - не исключение. Гости из Бишкека останутся за пределами стадиона.

Будут ли проведены розыгрыш Кубка страны, чемпионаты среди команд первой лиги, молодежные, женские турниры?

- Ничего конкретного пока сказать не могу. Розыгрыш кубка, возможно, пройдет после чемпионата, но опять же в усеченном формате. Другие турниры - навряд ли. Но будем действовать по ситуации.

Состоятся ли с участием наших команд международные турниры под эгидой Азиатской футбольной конфедерации?

- Обязательно! "Дордой" продолжит противостояние с командами Таджикистана и Туркмении. Причем отборочный турнир Кубка Азии, возможно, пройдет в Бишкеке. А сборная Кыргызстана проведет оставшиеся матчи с национальными дружинами Мьянмы, Монголии и Японии.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/391087
Теги:
Кант, федерация, футбол, чемпионат, Кыргызстан
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