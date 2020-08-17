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В бишкекской школе с родителей собирали деньги на "питание директора"

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- Екатерина Улитина
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Директор столичной школы №54 получила выговор за организацию денежного сбора с пометкой "на питание директора и прочие расходы". Информацию об этом мэрия Бишкека разместила в социальных сетях.

Кроме того, уволен учитель, которая начала сбор денег с родителей.

"Специалисты управления образования столичной мэрии сразу же начали собственное расследование. Учитель, объявивший незаконный сбор с формулировкой "на питание директору и прочие расходы", уволен. Директору школы И.А.Борисовой объявлен выговор за нарушение запрета денежных сборов", - говорится в сообщении мэрии.

Также будет рассмотрен вопрос о соответствии директора И.А. Борисовой занимаемой должности директора школы №54.


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URL: https://www.vb.kg/391092
Теги:
мэрия, образование, школа, Бишкек, Кыргызстан
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