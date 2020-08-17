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Джордж Сорос: "Фондовый рынок США пойман в ловушку "пузыря ликвидности"

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- Виктория Гунгер
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Легендарный американский инвестор Джордж Сорос считает, что фондовый рынок пойман в ловушку подпитываемого ФРС "пузыря ликвидности".

По словам Сороса, оценки аналитиков основываются на надеждах о еще одном законопроекте финансового стимулирования и объявлении Трампом вакцины от коронавируса до дня выборов. Сорос призвал инвесторов предполагать ошибочность и возвратность на рынках, поскольку мировоззрение участников рынка "всегда неполное и искаженное", пишет итальянская La Repubblica.

По словам финансиста, опасения по поводу действий ФРС, формирующих рыночный пузырь, "попали в точку", к тому же Центральный банк США был "более успешным", чем Трамп, в поддержании рынков.

Хотя Сорос больше не играет на бирже, он поделился некоторыми советами, отметив вечную изменчивость между ожиданиями рынка и реальностью. Инвесторы должны исходить из того, что рынок подвержен ошибкам, поскольку мировоззрение участников "всегда неполное и искаженное".

По мнению Сороса, США лучше подготовлены, чем Европа, к тому, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, несмотря на то, что лидерство Трампа остается "очень опасным". Президент "борется за свое выживание и сделает все, чтобы остаться у власти", уверен Сорос.

При этом инвестор отметил свои ожидания того, что время пребывания Трампа в должности будет "преходящим явлением, которое закончится в ноябре".

В начале пандемии Уоррен Баффетт признавался, что озадачен ситуацией на мировых финансовых рынках. "Оракул из Омахи" – один из богатейших и успешнейших инвесторов мира – впервые не знал, чего ожидать от рынка. Отрицательные процентные ставки и скачки на биржах вызывали у него недоумение.


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URL: https://www.vb.kg/391096
Теги:
инвестиции, США, фондовый рынок, Кыргызстан, экономика, Сорос-Кыргызстан
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