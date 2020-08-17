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Предпринимателям спишут пени и штрафы по налоговым задолженностям

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам", принятый Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года.

Целью данного Закона является стабилизация и поддержка финансово-экономического состояния налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 путем реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам по государственному социальному страхованию.

Реструктуризации подлежит налоговая задолженность, в том числе задолженность по налогам на добавленную стоимость на импорт, акцизному налогу на импорт, взимаемым таможенными органами, и задолженность по страховым взносам по государственному социальному страхованию налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию в порядке и на условиях, предусмотренных данным Законом.

Законом предусмотрено, что налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и налоговых санкций, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

  1. 100 процентов − при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 1 июля 2021 года;
  2. 50 процентов − при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 31 декабря 2021 года.

Плательщики страховых взносов по государственному социальному страхованию освобождаются от обязательств уплаты пени и штрафов, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

  1. 100 процентов - при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 1 июля 2021 года;
  2. 50 процентов - при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 31 декабря 2021 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/391101
Теги:
налоги, президент, штраф, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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