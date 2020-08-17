Предпринимателям спишут пени и штрафы по налоговым задолженностям

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам", принятый Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года.

Целью данного Закона является стабилизация и поддержка финансово-экономического состояния налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 путем реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам по государственному социальному страхованию.

Реструктуризации подлежит налоговая задолженность, в том числе задолженность по налогам на добавленную стоимость на импорт, акцизному налогу на импорт, взимаемым таможенными органами, и задолженность по страховым взносам по государственному социальному страхованию налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию в порядке и на условиях, предусмотренных данным Законом.

Законом предусмотрено, что налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и налоговых санкций, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

100 процентов − при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 1 июля 2021 года; 50 процентов − при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 31 декабря 2021 года.

Плательщики страховых взносов по государственному социальному страхованию освобождаются от обязательств уплаты пени и штрафов, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

100 процентов - при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 1 июля 2021 года; 50 процентов - при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 31 декабря 2021 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года.