Президент одобрил изменения в Закон "Об образовании"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об образовании". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 июня 2020 года.

Данный Закон разработан в целях обеспечения прав граждан по предоставлению дополнительных образовательных услуг, направленных на приобретение знаний и умений в целях саморазвития и удовлетворения личных потребностей.

В соответствии с частью первой статьи 28 Закона Кыргызской Республики "Об образовании" правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, получившие необходимое образование и соответствующую педагогическую квалификацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.

Согласно части второй статьи 28 Закона лица, не имеющие педагогического образования и квалификации, имеют право на педагогическую (преподавательскую) деятельность в случаях:

- прохождения переподготовки;

- обучения навыкам деятельности, определяемым Правительством Кыргызской Республики;

- проведения занятий в порядке репетиторства и тренингов.

Подписанным Законом абзац третий части второй статьи 28 Закона Кыргызской Республики "Об образовании" признан утратившим силу.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.