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У здания посольства Беларуси в Бишкеке проходит пикет

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- Екатерина Улитина
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У здания посольства Беларуси в Бишкеке проходит пикет. Несколько человек пришли к зданию диппредставительства с бело-красными плакатами. Такие же цвета используют граждане Беларусии, которые выражают протест из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах.

Собравшиеся у здания посольства люди обращаются к властям республики с просьбой остановить насилие в Беларуси. Они скандируют "Живи Беларусь. Нет насилию и Мы за честные выборы".

Также в мероприятии приняли участие представители правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан", которые аналогично в знак солидарности и поддержки народа Белорусь требуют прекратить насилие и восстановить принципы честных, свободных и прозрачных выборов.

Отметим, в Беларуси после президентских выборов, вторую неделю не утихают акции протеста не согласных с результатами подсчета голосов на президентских выборах. Власти республики пытались жестоко подавить протестные акции, тысячи человек были задержаны, многие получили травмы во время задержания и нахождения в изоляторах. Многие из них еще остаются под стражей.


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URL: https://www.vb.kg/391103
Теги:
Беларусь, митинг, посольство, Кыргызстан
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