В РФ предложили ввести визы для приезжих из стран Центральной Азии

Ввести визовый режим для граждан государств Центральной Азии – с таким предложением, по информации ИА REGNUM, выступил лидер "Справедливой России"", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Речь, как отмечается, идет о мигрантах из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.

"Чтобы навести порядок внутри страны, надо начать с наведения порядка на границе. В первую очередь ввести визовый режим для стран Средней Азии", - с читает Сергей Миронов.

По его словам, депутаты фракции "Справедливая Россия" не поддерживают предложения возложить на работодателя гарантию по трудоустройству мигрантов.

"Такая инициатива могла возникнуть только от незнания наших реалий. Тут же возникнет масса контор, которые предоставят какие угодно фиктивные гарантии. Станет только хуже - нелегальная миграция не исчезнет, а просто мимикрирует под легальную, и мы вообще перестанем понимать, что происходит", - высказал свою точку зрения российский парламентарий.

С предложением возложить ответственность за нанятых иностранцев на работодателей выступил недавно заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, около половины всех трудовых мигрантов, которые в период пандемии лишились работы, не смогли покинуть Россию. И это, полагает зампред Совбеза РФ, может привести к росту преступности.

По официальным данным, в России сегодня насчитывается 4,6 миллиона безработных, но в Конфедерации труда РФ считают, что их уже - до 8 миллионов. В свою очередь, Минтруд РФ не исключает грядущей осенью значительного роста безработицы.

Идея введения визового режима для граждан центральноазиатских республик поднимается в России не впервые. Ее в последние годы озвучивали и некоторые депутаты, госчиновники, и ряд общественно-политических деятелей, включая известного оппозиционного лидера Алексея Навального. Как высказывался по этому поводу сенатор Франц Клинцевич, Россия не может одновременно заботиться и о теплых отношениях с соседями, и о безопасности собственных граждан, потому в данной ситуации нужно расставить приоритеты. Но Клинцевич уточнял, что такие меры не должны коснуться Казахстана и Кыргызстана, которые входят в Евразийский экономический союз.