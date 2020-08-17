Счетной палате урезали часть полномочий. Президент подписал закон

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики "О Счетной палате Кыргызской Республики", Бюджетный кодекс Кыргызской Республики)". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 июня 2020 года.

Целью Закона является уточнение норм законодательства Кыргызской Республики в части функций, полномочий, прав, обязанностей и организации деятельности Счетной палаты КР, а также приведение отдельных норм законодательных актов КР в соответствие с новыми кодексами КР, принятыми в рамках проводимой судебно-правовой реформы.

В соответствии с принятым Законом:

1) Из основных видов деятельности Счетной палаты исключен аудит деятельности предприятий и организаций независимо от формы собственности для дачи заключений, ответов на запросы правоохранительных органов по возбужденным уголовным делам, а также постановлениям судов и Омбудсмена (Акыйкатчы). Признан утратившим силу пункт 8 статьи 7 Закона "О Счетной палате Кыргызской Республики".

2) Уточнено, что внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании поручения Президента КР, Жогорку Кенеша КР, запросов Правительства КР. При этом из оснований для проведения указанных мероприятий исключены запросы руководителей правоохранительных органов по возбужденным уголовным делам. Внесено изменение в статью 11 (Планирование работы Счетной палаты) Закона "О Счетной палате Кыргызской Республики".

3) Признана утратившей силу норма, согласно которой "должностные лица и сотрудники объекта аудита, предоставившие Счетной палате верную информацию и правильно использующие предоставленные им консультации и рекомендации, позднее не могут быть подвергнуты административным мерам наказания по данному вопросу". Соответствующее изменение вносится в статью 40 Закона "О Счетной палате Кыргызской Республики".

4) Из компетенции Счетной палаты в области регулирования бюджетных отношений исключено ее право проводить финансовый аудит и аудит эффективности деятельности предприятий и организаций независимо от формы собственности для дачи заключений, ответов на запросы правоохранительных органов по возбужденным уголовным делам, а также постановлениям судов. Внесено изменение в статью 72 (Компетенция Счетной палаты) Бюджетного кодекса КР.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.